Κόσμος 30 Μαρτίου 2026, 15:17
Νέες απειλές Τραμπ για πετρελαιοπηγές και νησί Χαργκ: Αν δεν υπάρξει συμφωνία θα τα ανατινάξουμε

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ εκτοξεύει νέες απειλές κατά του Ιράν - Η Τεχεράνη νωρίτερα δήλωσε ότι απορρίπτει το σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Νέες απειλές Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας πως αν δεν υπάρξει συμφωνία για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ τότε οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν τις εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ.

Με νέα του ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει τα όσα υποστηρίζει το τελευταίο διάστημα για παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν.

Ο Τραμπ τώρα λέει ότι μιλά με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες ενώ απειλεί με βομβαρδισμό των ενεργειακών υποδομών, των πετρελαιοπηγών, του νησιού Χαργκ ακόμα και των μονάδων αφαλάτωσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις με ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ για τον τερματισμό των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στο Ιράν. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, κάτι που πιθανότατα θα γίνει, και εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν «ανοίξουν για δουλειές» αμέσως, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη «παραμονή» μας στο Ιράν ανατινάζοντας και εξαφανίζοντας εντελώς όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Kharg (και πιθανώς όλες τις μονάδες αφαλάτωσης!), τις οποίες σκόπιμα δεν έχουμε «αγγίξει» ακόμη. Αυτό θα είναι αντίποινα για τους πολλούς στρατιώτες μας, και άλλους, που το Ιράν έχει σφαγιάσει και σκοτώσει κατά τη διάρκεια της 47χρονης «βασιλείας του τρόμου» του παλαιού καθεστώτος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.

Η Τεχεράνη νωρίτερα δήλωσε ότι απορρίπτει το σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ ως «υπερβολικό και παράλογο» και ξεκαθαρίζει ότι προετοιμάζεται να αντιδράσει στο ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων.

Πετρέλαιο κίνησης: Έρχεται η έκπτωση των 20 λεπτών του ευρώ

Πετρέλαιο κίνησης: Έρχεται η έκπτωση των 20 λεπτών του ευρώ

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο

Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν στη σκηνή τη Μαρινέλλα
