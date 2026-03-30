WSJ: Στρατιωτική επιχείρηση για αρπαγή του ουρανίου από το Ιράν εξετάζει ο Τραμπ

Το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης για την απομάκρυνση σχεδόν 1.000 λιβρών ουρανίου (σ.σ. περίπου 454 κιλά) από το Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα μπορούσε να οδηγήσει αμερικανικές δυνάμεις εντός ιρανικού εδάφους για αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, που μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας ο Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει την τελική απόφαση, καθώς σταθμίζει τον κίνδυνο για τις αμερικανικές δυνάμεις, ωστόσο φαίνεται πως παραμένει ανοιχτός στην ιδέα.

Exclusive: Trump is weighing a military operation to extract Iran’s uranium, a risky mission that would likely put American forces inside the country for days or longer https://t.co/YvB9vDKrrR — The Wall Street Journal (@WSJ) March 30, 2026

Παράλληλα, σύμφωνα με τη WSJ, έχει ζητήσει από τους συμβούλους του να πιέσουν το Ιράν να παραδώσει το υλικό στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε διαφορετική περίπτωση, δεν αποκλείει την κατάληψή του με τη χρήση στρατιωτικής ισχύος.