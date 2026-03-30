Καταφύγιο κάτω από την αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι ο αμερικανικός στρατός οικοδομεί «μεγάλο συγκρότημα» διοίκησης που θα είναι ταυτόχρονα καταφύγιο κάτω από την πελώρια αίθουσα χορού που έδωσε εντολή να ανεγερθεί στον Λευκό Οίκο.

«Αυτή τη στιγμή, ο στρατός οικοδομεί μεγάλο συγκρότημα κάτω από την αίθουσα χορού (…) όλα πάνε καλά, είμαστε μάλιστα μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», είπε ο αρχηγός του κράτους στον Τύπο στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε στην Ουάσιγκτον από το Σαββατοκύριακό του στη Φλόριντα, επιδεικνύοντας σχέδια της αίθουσας.

Κάτω από την αίθουσα χορού θα βρίσκεται «καταφύγιο» που θα προστατεύει από «drones κι οτιδήποτε άλλο», επέμεινε.

Τον Οκτώβριο ο άλλοτε μεσίτης έστειλε μηχανήματα έργου να καταστρέψουν ολόκληρη πτέρυγα του ιστορικού κτιρίου της προεδρίας στην Ουάσιγκτον για να οικοδομηθεί στη θέση της αίθουσα χορού, χωρητικότητας ως και 1.000 θέσεων, για διάφορες εκδηλώσεις ή δείπνα προς τιμή ξένων ηγετών.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αναφέρεται συχνά, με λεπτομέρειες, στο έργο που προώθησε και πυροδοτεί σωρεία επικρίσεων.

Το σχέδιο, από τα πιο φιλόδοξα στο παγκοσμίως γνωστό κτίριο εδώ και πάνω από έναν αιώνα, δεν σταματά να γίνεται μεγαλύτερο και ακριβότερο: ο προσωρινός προϋπολογισμός του, που κατά τον αμερικανό πρόεδρο θα καλυφθεί χάρη σε δωρεές ιδιωτών, αυξήθηκε από τα 200 στα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Επιμένει για το νησί Χαργκ

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να πάρει «πολύ εύκολα» τον έλεγχο της νήσου Χαργκ, όπου βρίσκονται πετρελαϊκές υποδομές στρατηγικής σημασίας για το Ιράν, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Financial Times που δημοσιεύτηκε χθες Κυριακή.

«Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ, ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές (…) Δεν θεωρώ ότι έχουν οποιαδήποτε άμυνα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ερωτηθείς από την εφημερίδα για την κατάσταση της ιρανικής άμυνας στη νήσο.

Στα μέσα Μαρτίου, το νησί έγινε στόχος αμερικανικών αεροπορικών βομβαρδισμών, χωρίς να χτυπηθούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Στο Χαργκ, στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, βρίσκεται ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας — μέσω αυτού γίνεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.