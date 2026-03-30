Καταφύγιο κάτω από την αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο ανακοίνωσε ο Τραμπ
Κόσμος 30 Μαρτίου 2026, 06:42

Καταφύγιο κάτω από την αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο ανακοίνωσε ο Τραμπ

Κάτω από την αίθουσα χορού θα βρίσκεται «καταφύγιο» που θα προστατεύει από «drones κι οτιδήποτε άλλο» δήλωσε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι ο αμερικανικός στρατός οικοδομεί «μεγάλο συγκρότημα» διοίκησης που θα είναι ταυτόχρονα καταφύγιο κάτω από την πελώρια αίθουσα χορού που έδωσε εντολή να ανεγερθεί στον Λευκό Οίκο.

«Αυτή τη στιγμή, ο στρατός οικοδομεί μεγάλο συγκρότημα κάτω από την αίθουσα χορού (…) όλα πάνε καλά, είμαστε μάλιστα μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», είπε ο αρχηγός του κράτους στον Τύπο στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε στην Ουάσιγκτον από το Σαββατοκύριακό του στη Φλόριντα, επιδεικνύοντας σχέδια της αίθουσας.

Κάτω από την αίθουσα χορού θα βρίσκεται «καταφύγιο» που θα προστατεύει από «drones κι οτιδήποτε άλλο», επέμεινε.

Τον Οκτώβριο ο άλλοτε μεσίτης έστειλε μηχανήματα έργου να καταστρέψουν ολόκληρη πτέρυγα του ιστορικού κτιρίου της προεδρίας στην Ουάσιγκτον για να οικοδομηθεί στη θέση της αίθουσα χορού, χωρητικότητας ως και 1.000 θέσεων, για διάφορες εκδηλώσεις ή δείπνα προς τιμή ξένων ηγετών.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αναφέρεται συχνά, με λεπτομέρειες, στο έργο που προώθησε και πυροδοτεί σωρεία επικρίσεων.

Το σχέδιο, από τα πιο φιλόδοξα στο παγκοσμίως γνωστό κτίριο εδώ και πάνω από έναν αιώνα, δεν σταματά να γίνεται μεγαλύτερο και ακριβότερο: ο προσωρινός προϋπολογισμός του, που κατά τον αμερικανό πρόεδρο θα καλυφθεί χάρη σε δωρεές ιδιωτών, αυξήθηκε από τα 200 στα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Επιμένει για το νησί Χαργκ

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να πάρει «πολύ εύκολα» τον έλεγχο της νήσου Χαργκ, όπου βρίσκονται πετρελαϊκές υποδομές στρατηγικής σημασίας για το Ιράν, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Financial Times που δημοσιεύτηκε χθες Κυριακή.

«Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ, ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές (…) Δεν θεωρώ ότι έχουν οποιαδήποτε άμυνα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ερωτηθείς από την εφημερίδα για την κατάσταση της ιρανικής άμυνας στη νήσο.

Στα μέσα Μαρτίου, το νησί έγινε στόχος αμερικανικών αεροπορικών βομβαρδισμών, χωρίς να χτυπηθούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Στο Χαργκ, στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, βρίσκεται ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας — μέσω αυτού γίνεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.

Ισραήλ: Καλείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης να εγκαταλείψει το νομοσχέδιο για τη θανατική ποινή
«Βαθιά ανησυχία» 30.03.26

Παρέμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ

Τη «βαθιά ανησυχία» του εκφράζει ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην ισραηλινή βουλή, με το οποίο διευρύνεται η χρήση της θανατικής ποινής.

Σύνταξη
Ισραήλ: «Βαθιά ανησυχία» από Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία για σχέδιο διεύρυνσης της θανατική ποινής
Ακροδεξιάς έμπνευσης 30.03.26

«Βαθιά ανησυχία» για σχέδιο που διευρύνει τη θανατική ποινή στο Ισραήλ

Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία και Ιταλία ζητούν να εγκαταλειφθεί το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή του Ισραήλ, και «διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες επιβολής» της θανατική ποινής.

Σύνταξη
Περισσότερους από 1.200 νεκρούς θρηνεί ο Λίβανος – Το Ισραήλ κινείται για την κατοχή του νοτίου μέρους της χώρας
Κόσμος 29.03.26

Περισσότερους από 1.200 νεκρούς θρηνεί ο Λίβανος – Το Ισραήλ κινείται για την κατοχή του νοτίου μέρους της χώρας

Το υπουργείο Υγείας της Βηρυτού ανακοίνωσε πως οι νεκροί έφθασαν τις 1.238 από την επανέναρξη του πολέμου, την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου θέλει να δημιουργήσει «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο

Σύνταξη
Σφοδρές αντιδράσεις για την απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο
Κόσμος 29.03.26

Σφοδρές αντιδράσεις για την απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο

Την ώρα που υπάρχουν αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο για το κλείσιμο του Τεμένους του Αλ Ακσά, το Ισραήλ απαγόρευσε την πρόσβαση και στον Πανάγιο Τάφο. «Δεν υπήρχε κακόβουλη πρόθεση» λέει το Τελ Αβίβ.

Σύνταξη
Τι είναι το E-3 Sentry AWACS, το εναέριο κέντρο επιχειρήσεων που χτυπήθηκε από το Ιράν
Αξίας 500 εκατ. $ 29.03.26

Τι είναι το E-3 Sentry AWACS, το εναέριο κέντρο επιχειρήσεων που χτυπήθηκε από το Ιράν

Ένα από τα μόλις 16 αμερικανικά E3 Sentry AWACS αεροσκάφος συντονισμού, κόστους 500+ εκατομμυρίων δολαρίων χτυπήθηκε στην Σαουδική Αραβία από ένα drone των 20.000 ευρώ. Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν
Ανθρωπιστική κρίση 29.03.26

Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν

Πέντε μήνες μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται - Η καθημερινότητα στα χαλάσματα παραμένει μια μάχη επιβίωσης για τους Παλαιστίνιους, την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικεντρώνεται στη σύγκρουση στο Ιράν

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Ιράν: Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV το Al Araby TV – Διεκόπη η live μετάδοση
Ιράν 29.03.26

Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV στην Τεχεράνη - Διεκόπη η live μετάδοση, ζημιές και τραυματίες

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στο κτίριο του Al Araby TV προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και τα γραφεία εκκενώθηκαν - Βίντεο από το εσωτερικό του χώρου καταγράφουν σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μόδα και Έπσταϊν: Στο στόχαστρο τα πρακτορεία
Συγκοινωνούντα δοχεία; 30.03.26

Μόδα και Έπσταϊν: Έρευνα ζητούν επιζώσες για τον ρόλο πρακτορείων στη διακίνηση και κακοποίηση μοντέλων

Πίεση για έρευνα στο Κογκρέσο ασκούν επιζώσες και η Σάρα Ζιφ, ζητώντας να εξεταστεί ο ρόλος πρακτορείων μοντέλων στη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πόλεμος στο Ιράν: Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου
Οι κερδισμένοι 30.03.26

Πόλεμος στο Ιράν - Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου

Νορβηγία και Νιγηρία θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν την κρίση στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν - Μοιράζονται τους ίδιους φυσικούς πόρους που αποτελούν «χρυσάφι» αυτή την περίοδο

Γιώργος Κανελλόπουλος
Ακρίβεια: Ο πόλεμος… στα ράφια των σούπερ μάρκετ – Οι ανατιμήσεις βάζουν «φωτιά» στην τσέπη
Ακρίβεια 30.03.26

Ο πόλεμος… στα ράφια των σούπερ μάρκετ - Οι ανατιμήσεις βάζουν «φωτιά» στην τσέπη

Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων αλλά και η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας συνθέτουν μια δύσκολη κατάσταση για τους καταναλωτές. Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI και τα 115 το Brent στις ασιατικές αγορές
Ασιατικές αγορές 30.03.26

Ανεβαίνουν ξανά οι τιμές του πετρελαίου

Αυξάνονται πάλι οι τιμές του πετρελαίοιυ, με αυτήν του βαρελιού WTI κατά 3,50% στα 103,13 δολάρια, και του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 2,98%, στα 115,93 δολάρια.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

