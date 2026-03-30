Οι διαφωνίες στο επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ για την τακτική του απέναντι στο Ιράν έχουν γίνει πολλές φορές είδηση – μέσω διαρροών- στα αμερικανικά ΜΜΕ, αλλά πλέον τις παραδέχεται και ο ίδιος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Κυριακή ότι η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, Τούλσι Γκάμπαρντ, ήταν «πιο ήπια» από τον ίδιο όσον αφορά στον περιορισμό των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης, αλλά συνεχίζει να την εμπιστεύεται.

«Είναι λίγο διαφορετική στον τρόπο σκέψης της από εμένα», είπε ο Τραμπ στο Air Force One καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον μετά από ένα Σαββατοκύριακο στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

«Αλλά αυτό δεν καθιστά κάποιον ακατάλληλο για υπηρεσία. Θα έλεγα ότι είμαι πολύ αυστηρός στο γεγονός ότι δεν θέλω το Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο, επειδή αν είχε πυρηνικό όπλο, θα το χρησιμοποιούσε αμέσως. Νομίζω ότι είναι πιθανώς λίγο πιο ήπια σε αυτό το θέμα, αλλά αυτό είναι εντάξει».

Η δήλωση για την Γκάμπαρντ έρχεται λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του Τζο Κεντ, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν επειδή όπως είπε η Τεχεράνη δεν αποτελεί άμεση απειλή για τις ΗΠΑ.

«Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εξαλείφθηκε»

Η Γκάμπαρντ κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα στην επιτροπή πληροφοριών της Γερουσίας την Τετάρτη ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ήταν μια στρατηγική επιτυχία, αλλά βρέθηκε σε δύσκολη θέση όταν αναγκάστηκε να απαντήσει σε επίμονες ερωτήσεις γερουσιαστών για την κατάσταση που βρίσκεται το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Όταν ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Όσοφ ρώτησε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η Γκάμπαρντ επιβεβαίωσε ότι η εκτίμηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ήταν ότι αυτό είχε «εξαλειφθεί» κατά τη διάρκεια της επίθεσης του περασμένου Ιουνίου και ότι το Ιράν δεν είχε καταβάλει καμία προσπάθεια για ανοικοδόμηση από τότε, κάτι που όμως παρέλειψε να πει στην εισαγωγική της τοποθέτηση.

Η ίδια πιέστηκε να απαντήσει εάν το Ιράν αποτελούσε άμεση πυρηνική απειλή για τις ΗΠΑ πριν από τις επιθέσεις και αρκέστηκε να ισχυριστεί ότι «δεν είναι ευθύνη των μυστικών υπηρεσιών να καθορίσουν τι είναι και τι δεν είναι άμεση απειλή». «Αυτό εξαρτάται από τον πρόεδρο, με βάση τον όγκο των πληροφοριών που λαμβάνει», δήλωσε προκαλώντας την αντίδραση του γερουσιαστή.

Η κατάθεση της Γκάμπαρντ στη Γερουσία

Καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν έχει εισέλθει στον δεύτερο μήνα του, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση καθώς μπροστά του ανοίγονται δύο επιλογές. Είτε να κηρύξει τη νίκη, χωρίς αυτό να είναι πειστικό για κανέναν από τους συμμάχους ή τους εχθρούς των ΗΠΑ, προκαλώντας έτσι πλήγμα στην αμερικανική ηγεμονία είτε να κλιμακώσει με χερσαίες επιθέσεις, με κίνδυνο να παγιδευτεί σε έναν μακροχρόνιο πόλεμο στην περιοχή.

Τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν οι αναφορές ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχει υιοθετήσει μία πιο προσεκτική προσέγγιση στη σύγκρουση καθώς και άλλοι Ρεπουμπλικανοί ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις και το πολιτικό κόστος του πολέμου.