Το Ιράν «στέκεται» στον πόλεμο με όπλο την «οικονομία της αντίστασης»
Διεθνής Οικονομία 29 Μαρτίου 2026, 23:47

Το Ιράν «στέκεται» στον πόλεμο με όπλο την «οικονομία της αντίστασης»

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει αφιερώσει χρόνια στην οικοδόμηση ενός μοντέλου σχεδιασμένου να αντέχει το εχθρικό περιβάλλον

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, το Ιράν έχει χτίσει αυτό που αποκαλεί «οικονομία της αντίστασης», σχεδιασμένη να αντέχει σε συγκρούσεις, κυρώσεις και εχθρότητα με άλλα κράτη κοντά και μακριά. Η Ισλαμική Δημοκρατία κατασκευάζει προϊόντα που δυσκολεύεται να εισαγάγει, συμπεριλαμβανομένων φαρμακευτικών προϊόντων, ανταλλακτικών αυτοκινήτων και λευκών συσκευών.

Οι αρκετές εκατοντάδες σταθμοί παραγωγής ενέργειας είναι διασκορπισμένοι σε όλη τη χώρα, ένα μάθημα που αντλήθηκε μετά τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ της δεκαετίας του 1980, εν μέρει για να καταστήσει πιο δύσκολη την καταστροφή του δικτύου. Και χρησιμοποιεί την ανταλλαγή για να παρακάμψει τις κυρώσεις, εξάγοντας πετρέλαιο σε αντάλλαγμα για τρόφιμα και μηχανήματα.

Αυτό το μοντέλο, το οποίο βοήθησε το καθεστώς να επιβιώσει ακόμη και αν ηγήθηκε μιας επιδεινούμενης οικονομικής δυσπραγίας, τίθεται τώρα στην τελική δοκιμασία,  εκτιμού σε ανάλυσή τους οι Financial Times.

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν χτυπήσει το Ιράν με χιλιάδες αεροπορικές επιδρομές, δολοφονώντας τους ηγέτες του και στοχεύοντας τις στρατιωτικές του υποδομές. Έχουν επίσης πληγεί κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών καυσίμων, του μεγαλύτερου συγκροτήματος φυσικού αερίου του Ιράν, ακόμη και μιας τράπεζας — όλα σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσουν την επιρροή του καθεστώτος.

Ορισμένα βιομηχανικά εργοστάσια έχουν ήδη υποστεί ζημιές από τον βομβαρδισμό, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων δύο από τα μεγαλύτερα χαλυβουργεία της χώρας τα οποία επλήγησαν την Παρασκευή.

Ο χάλυβας αποτελεί σημαντικό εξαγώγιμο προϊόν για το Ιράν, εκτός από το πετρέλαιο. Ο Esfandyar Batmanghelidj, διευθύνων σύμβουλος του βρετανικού think-tank Bourse & Bazaar Foundation, εκτίμησε ότι το Ιράν βρισκόταν σε καλό δρόμο για την εξαγωγή προϊόντων χάλυβα αξίας περίπου 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του τελευταίου ιρανικού έτους.

Αυτό έχει επιδεινώσει την έντονη πίεση σε μια χώρα που βρισκόταν σε βαθιά κρίση πολύ πριν από την έναρξη του πολέμου. Με τον πληθωρισμό να ξεπερνά το 40%, το βιοτικό επίπεδο είχε μειωθεί απότομα και η οργή για την κατάσταση της οικονομίας υπήρξε μια σημαντική κινητήρια δύναμη των αντικαθεστωτικών αναταραχών.

Ωστόσο, παρά ταύτα, οι αναλυτές λένε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η «οικονομία της αντίστασης» μέχρι στιγμής κάνει κάποια από αυτά που έπρεπε να κάνει.

Επιβίωση του καθεστώτος του Ιράν

Το κόστος του πολέμου για το Ιράν θα είναι σοβαρό, με τις επακόλουθες οικονομικές πιέσεις να είναι πιθανό να τροφοδοτήσουν περαιτέρω εσωτερική δυσαρέσκεια. Αλλά προς το παρόν, πρόκειται για την επιβίωση του καθεστώτος.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η οικονομία του Ιράν θα υποστεί σοκ εξαιτίας αυτού του πολέμου», δήλωσε ο Batmanghelidj. «Αλλά δεν νομίζω ότι η οικονομική κρίση θα είναι αυτό που θα σπάσει τη σπονδυλική στήλη του ιρανικού κράτους στη σύγκρουση».

«Από την άποψη των ιρανικών αρχών, η πρόκληση για αυτούς είναι να μην προσπαθήσουν να λειτουργήσουν την οικονομία κανονικά», πρόσθεσε ο Batmanghelidj. «Υπάρχει μεγάλο περιθώριο για να κανιβαλιστεί η πολιτική οικονομία για να παρασχεθεί αυτό το είδος πολεμικής οικονομίας».

Άνθρωποι ψωνίζουν φρέσκα προϊόντα σε έναν φωτεινό πάγκο με φρούτα και λαχανικά στο παζάρι Tajrish στην Τεχεράνη.

Κατά την προετοιμασία για τον πόλεμο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αποκέντρωσε την εξουσία στις επαρχιακές διοικήσεις, επιτρέποντάς τους να επιταχύνουν τις εισαγωγές. Τα γραφειοκρατικά εμπόδια έχουν χαλαρώσει και οι εγκρίσεις έχουν επιταχυνθεί.

Το εμπόριο συνεχίστηκε μέσω των χερσαίων συνόρων, παρά το γεγονός ότι λίγα εμπορικά πλοία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, την κύρια πύλη εισόδου του Ιράν για εξαγωγές και εισαγωγές, την οποία ουσιαστικά έχει μπλοκάρει το ισλαμικό καθεστώς.

Ακόμα και με τον αδιάκοπο βομβαρδισμό που υφίσταται το Ιράν, οι αρχές έχουν επιδιώξει να προβάλουν σταθερότητα, επιμένοντας ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις σε βασικά αγαθά.

Τα ράφια των σούπερ μάρκετ παραμένουν γεμάτα, με φρέσκα προϊόντα ευρέως διαθέσιμα. Μια περίοδος περιορισμού της βενζίνης βοήθησε στη σταθεροποίηση των προμηθειών καυσίμων, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης της Τεχεράνης που προκάλεσαν προσωρινές ελλείψεις.

Ο κίνδυνος πληγμάτων στις υποδομές παραγωγής ενέργειας

Αλλά αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του -η οποία προς το παρόν έχει ανασταλεί- να χτυπήσει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν, η οικονομική κατάσταση θα επιδεινωθεί ραγδαία.

Το Ιράν βρισκόταν σε σοβαρή οικονομική παρακμή πριν από την έναρξη του πολέμου, χάρη σε έναν συνδυασμό κυρώσεων, κακοδιαχείρισης, μείωσης των εσόδων από το πετρέλαιο και εκτεταμένης διαφθοράς.

Αυτό βοήθησε στην πυροδότηση μαζικών διαμαρτυριών κατά του καθεστώτος, το οποίο απάντησε από τη μεριά του με βίαιη καταστολή τον Ιανουάριο που σκότωσε χιλιάδες διαδηλωτές. Ο 12ήμερος πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της χώρας τον περασμένο Ιούνιο συνέβαλε επίσης στην ενίσχυση ενός αισθήματος δυσφορίας.

Ωστόσο, ένας Ιρανός πρώην οικονομικός αξιωματούχος δήλωσε ότι παρά την πίεση στην οικονομία, αυτή έχει την ανθεκτικότητα να επιβιώσει ακόμη και αν ο πόλεμος διαρκέσει ένα χρόνο.

Το Ιράν έχει μία από τις πιο διαφοροποιημένες και βιομηχανοποιημένες οικονομίες της περιοχής — παρά τη δυσλειτουργία και την αναποτελεσματικότητα — με τις ρίζες της στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού με επικεφαλής τον τελευταίο σάχη τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, λένε οι αναλυτές.

Το θεοκρατικό καθεστώς και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις χτίστηκαν πάνω σε αυτή τη βάση ως απάντηση σε δεκαετίες κυρώσεων από τις ΗΠΑ και τη Δύση μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Έγιναν πιο επιδέξιοι στην παράκαμψη των κυρώσεων, στην κατασκευή εναλλακτικών εμπορικών οδών και επιτάχυναν την υποκατάσταση των εισαγωγών κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, όταν αυτός αυστηροποίησε τις κυρώσεις και απέκοψε το Ιράν από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η ιρανική βιομηχανία μπορεί «να μεταβεί με ευελιξία από τα εισαγόμενα στα εγχώρια προϊόντα», δήλωσε ο Djavad Salehi-Isfahani, οικονομολόγος γεννημένος στο Ιράν στο Virginia Tech.

Διαφοροποιημένη βιομηχανική βάση

«Αυτό είναι που κάνει το Ιράν να ξεχωρίζει από τους γείτονές του στον Κόλπο. Διαθέτει μια βιομηχανική βάση που υπάρχει από την εποχή του σάχη», είπε. «Μπορούν να επιβιώσουν σε κάποιο βασικό επίπεδο, αλλά η ζωή θα είναι πολύ δύσκολη».

Ο Batmanghelidj δήλωσε ότι η χώρα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το πετρέλαιο και μπορεί να κερδίζει 2 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα από τις εξαγωγές προϊόντων όπως μέταλλα, χημικά και τρόφιμα για να αντισταθμίσει το κόστος.

«Η κινητήρια δύναμη της ιρανικής οικονομίας δεν είναι οι εξαγωγές πετρελαίου», είπε. «Ακόμα κι αν καταργηθεί εντελώς το εμπόριο πετρελαίου… το Ιράν θα μπορούσε να διατηρήσει συντηρητικά τις εξαγωγές του μέσω των άλλων τελωνειακών εξόδων, εφόσον υπάρχουν αποθέματα για να συνεχίσει να παράγει αγαθά».

Ωστόσο, η αναστάτωση στα Στενά του Ορμούζ αφήνει το Ιράν ευάλωτο με άλλους τρόπους. Ενώ οι ιρανικές αρχές λένε ότι η χώρα παράγει περίπου το 80% των τροφίμων της εγχώρια, το Ιράν εξακολουθεί να εισάγει μέρος των αναγκών του σε σιτάρι, ελαιούχους σπόρους και ρύζι. Εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τη σόγια, το καλαμπόκι και άλλα σιτηρά για τη διατροφή των ζώων.

Αυτά συνήθως βασίζονται σε πολύπλοκες αλυσίδες logistics και συχνά δρομολογούνται μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων — τα οποία έχουν υποστεί το κύριο βάρος των επιθέσεων του Ιράν εναντίον των συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο — μεγάλο μέρος των οποίων χρησιμοποιεί το λιμάνι Jebel Ali του Ντουμπάι. Τα ΗΑΕ έχουν σκληρύνει τη ρητορική τους εναντίον του Ιράν, καθώς ο πόλεμος θέτει σε κίνδυνο τις εμπορικές σχέσεις της Τεχεράνης με έναν από τους βασικούς κόμβους εισαγωγών και εξαγωγών της.

Με τη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω του Κόλπου να έχει διαταραχθεί σοβαρά, εναλλακτικές διαδρομές, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ Κίνας και βόρειου Ιράν και μικρότερων λιμανιών όπως το Chabahar στο νότιο Ιράν, προσφέρουν πιθανές λύσεις, αν και με σημαντικά χαμηλότερη χωρητικότητα. Το Ιράν έχει επίσης επιτρέψει σε έναν περιορισμένο αριθμό φορτηγών πλοίων που μεταφέρουν σιτηρά και άλλα γεωργικά προϊόντα να διέρχονται από το στενό θαλάσσιο πέρασμα.

«Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές», δήλωσε ένας Ιρανός εισαγωγέας εμπορευμάτων, αλλά πρόσθεσε ότι αυτές οι εναλλακτικές λύσεις δεν είχαν συγκρίσιμη χωρητικότητα με το λιμάνι Ιμάμ Χομεϊνί στον Κόλπο, το μεγαλύτερο του Ιράν. «Μπορεί να λειτουργήσει βραχυπρόθεσμα, αλλά θα αποτελέσει μια σημαντική πρόκληση μακροπρόθεσμα».

Μέχρι στιγμής, το κράτος — ο μεγαλύτερος εργοδότης — συνέχισε να πληρώνει τους δημόσιους υπαλλήλους και τα μπόνους τέλους έτους, παρά κάποιες διαταραχές που προκλήθηκαν από κυβερνοεπιθέσεις στο τραπεζικό σύστημα. Οι τιμές των τροφίμων δεν ήταν τόσο ασταθείς όσο τους τελευταίους μήνες, εν μέρει επειδή η αγορά συναλλάγματος έχει ουσιαστικά καταστεί ανενεργή.

Όσοι βασίζονται σε καθημερινά μεροκάματα — όπως οι οδηγοί και οι καθαριστές — έχουν επιδιώξει να συνεχίσουν να εργάζονται, ακόμη και όταν η πτώση της ζήτησης κατά τη διάρκεια του πολέμου έχει επιβαρύνει τα προς το ζην.

Υψηλότερες τιμές πετρελαίου

Οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ έχουν επίσης φέρει τουλάχιστον μία παράδοξη ώθηση στην οικονομία του Ιράν: τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου.

Με τις τιμές του αργού πετρελαίου Brent πάνω από τα 100 δολάρια για το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου μήνα, ξένοι αναλυτές εκτίμησαν ότι η χώρα κέρδιζε περισσότερα από 140 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, καθώς συνέχιζε να εξάγει εκατομμύρια βαρέλια, με τις ΗΠΑ να δηλώνουν ότι ήταν έτοιμες να ανεχθούν τις πωλήσεις προκειμένου να ενισχύσουν τις παγκόσμιες προμήθειες.

«Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει ήδη βοηθήσει την οικονομία του Ιράν και έχει αντισταθμίσει μέρος των πολεμικών εξόδων», δήλωσε ένας ανώτερος Ιρανός έμπορος ενεργειακών υποπροϊόντων. «Αυτές [οι πωλήσεις] σημαίνουν μερικά δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε έσοδα».

Αλλά ο Batmanghelidj είπε ότι η οικονομική ανθεκτικότητα του Ιράν μπορεί να φτάσει μόνο μέχρι ένα σημείο. Εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επεκτείνουν τις επιθέσεις τους σε μια ευρύτερη εκστρατεία κατά των πολιτικών υποδομών του Ιράν, η χώρα θα μπορούσε να βυθιστεί σε μια πολύ βαθύτερη κρίση.

«Εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αποφασίσουν να χτυπήσουν πολιτικές υποδομές, όπως σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τότε ο αντίκτυπος μπορεί να είναι πολύ πιο έντονος και πολύ πιο άμεσος», είπε.

Πρόσθεσε όμως ότι τα ιρανικά αντίποινα που θα μπορούσε να προκαλέσει αυτό εναντίον συγκρίσιμων υποδομών σε κράτη του Κόλπου σημαίνει ότι «ακόμα κι αν αυτό μειώσει τη διάρκεια του πολέμου… ίσως το κόστος που θα επωμιστούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να είναι εξίσου υψηλό».

Ο Σαλεχί-Ισφαχάνι είπε ότι ακόμη και αν το καθεστώς επιβιώσει από τον πόλεμο, ο δρόμος του Ιράν προς την ανάκαμψη θα είναι μακρύς. «Δεν μπορείς να έχεις αυτό το επίπεδο καταστροφής και βόμβες και να μην έχεις γυρίσει πίσω 10 χρόνια ή και περισσότερο», είπε.

