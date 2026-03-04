newspaper
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο πόλεμος στο Ιράν δεν αφορά μονάχα την βιομηχανία πετρελαίου, αλλά την παγκόσμια οικονομία
Κόσμος 04 Μαρτίου 2026, 22:30

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν αφορά μονάχα την βιομηχανία πετρελαίου, αλλά την παγκόσμια οικονομία

Από την στιγμή που το Ιράν έθεσε σε εφαρμογή το να βάλει τις χώρες του Κόλπου σε θέση άμυνας χτυπώντας αμερικανικές βάσεις και άλλους στόχους, δημιούργησε παγκόσμιο κλυδωνισμό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Spotlight

Την Κυριακή, ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα κέντρο δεδομένων στο Ντουμπάι που ανήκει στην Amazon Web Services όπως σημειώνει το Foreign Policy, όπου η εγκατάσταση χτυπήθηκε από ένα αντικείμενο, πιθανώς θραύσμα από drone από το Ιράν που αναχαιτίστηκε από την αεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το περιστατικό, πιθανώς το πρώτο στην ιστορία όπου το κέντρο δεδομένων cloud μιας μεγάλης εταιρείας υπέστη ζημιές σε πόλεμο, είναι ενδεικτικό του άνευ προηγουμένου χαρακτήρα της σύγκρουσης που εξελίσσεται σήμερα στη Μέση Ανατολή. Μακριά από μια ακόμη πόλεμο στον Περσικό Κόλπο, αυτή είναι η πρώτη σύγκρουση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που επηρεάζει άμεσα πόλεις και εγκαταστάσεις που λειτουργούν ως κόμβοι στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Οι ηγέτες των ΗΠΑ και του Ισραήλ περίμεναν μια ισχυρή αντίδραση από το Ιράν όταν ξεκινούσαν τις πολεμικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, το Ιράν προχώρησε γρήγορα πέρα από την αντίποινα εναντίον των αμερικανικών και ισραηλινών δυνάμεων και επέλεξε να εξωτερίκευσει τον πόνο του πολέμου χτυπώντας πολιτικούς στόχους και στα έξι κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC).

Τις τελευταίες ημέρες, ιρανικά drones και βαλλιστικοί πυραύλοι φέρονται να έχουν χτυπήσει πετρελαϊκές πλατφόρμες, διυλιστήρια, αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία και εμπορικά πλοία. Με την επιλογή αυτών των στόχων, το Ιράν κάνει μια τολμηρή κίνηση: χρησιμοποιεί φθηνά drones και βαλλιστικούς πυραύλους για να επιτεθεί στις χώρες που υπήρξαν οι πιο αποτελεσματικοί υποστηρικτές της διπλωματίας από την ανάληψη της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ.

Ο πόλεμος έχει πλήξει κάθε πτυχή της οικονομίας.

Το Ιράν χρησιμοποιεί τις μοναρχίες του Κόλπου ως αντίβαρο στο Ισραήλ

Οι ηγέτες του Κόλπου προσπάθησαν επανειλημμένα να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στο Οβάλ Γραφείο για να αποτρέψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες από έναν πόλεμο εναντίον του Ιράν και να τις οδηγήσουν προς μια νέα πυρηνική συμφωνία.

Οι ηγέτες του Κόλπου καταδίκασαν τις επιθέσεις του Ιράν. Ο Ανουάρ Γκαργκάς, βασικός αρχιτέκτονας της εξωτερικής πολιτικής των ΗΑΕ, προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις εναντίον των κρατών του Κόλπου επιβεβαίωσαν «την άποψη όσων θεωρούν το Ιράν ως την κύρια πηγή κινδύνου στην περιοχή και το πυραυλικό του πρόγραμμα ως συνεχή παράγοντα αστάθειας». Προέτρεψε το Ιράν να «συνέλθει» πριν η περιοχή βυθιστεί σε μια βαθύτερη κρίση.

Οι επιθέσεις του Ιράν θα μπορούσαν να ωθήσουν τα κράτη του Κόλπου να εμπλακούν στη σύγκρουση, ανοίγοντας τον εναέριο χώρο τους στις αμερικανικές δυνάμεις και ακόμη και συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν. Προς το παρόν, οι αναφορές υποδηλώνουν ότι οι ηγέτες του Κόλπου, ανίκανοι να ανεχθούν τις αυξανόμενες οικονομικές αναταραχές, πιέζουν την κυβέρνηση Τραμπ να επιδιώξει κατάπαυση του πυρός.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα κράτη αυτά διατηρούν άριστες σχέσεις με τις ΗΠΑ, έχουν υποσχεθεί τρισεκατομμύρια επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και διατηρούν από τυπικές μέχρι άριστες σχέσεις με το Ισραήλ.

Το Burj Al Arab είναι από τα πιο γνωστά μέρη του Ντουμπάι που χτυπήθηκε με την φωτιά να καλύπτει προσωρινά από τον πρώτο μέχρι τον έκτο όροφο.

Τα κράτη του Κόλπου απώλεσαν άμεσα το αίσθημα προστασίας από τις ΗΠΑ

Την τελευταία εικοσιπενταετία, τα κράτη του Κόλπου έχουν αναδειχθεί σε οικονομικές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής και σημαντικούς παράγοντες στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό χάρη στη σταθερότητα και την ασφάλεια που υποσχέθηκαν οι ηγέτες τους και εγγυήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες διατηρούν στρατιωτικές βάσεις σε όλα τα κράτη του Κόλπου εκτός από το Ομάν.

Όμως, όταν τα πρώτα ιρανικά drones διείσδυσαν στις αεροπορικές άμυνες του Κόλπου, κατέστρεψαν την πρόσοψη της ασφάλειας της περιοχής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν έναν πόλεμο που υπονόμευσε την ασφάλεια όλων των εταίρων τους στην περιοχή και εξακολουθούν να φαίνονται ανίκανες να προστατεύσουν τα κράτη του Κόλπου από τις αντιδράσεις.

Τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαέντ Αλ Ναχάν περπάτησε στο εμπορικό κέντρο Dubai Mall σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει τους ανήσυχους κατοίκους και τους εγκλωβισμένους τουρίστες. Αυτός και οι ομόλογοί του ηγέτες του Κόλπου θα πρέπει να κάνουν πολλά περισσότερα για να καθησυχάσουν τις πολυεθνικές και τους επενδυτές σχετικά με τη βιωσιμότητα του οικονομικού μοντέλου του Κόλπου.

Οι εικόνες των λαμπερών ουρανοξυστών στο Ντουμπάι, τη Ντόχα του Κατάρ και το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας έχουν γίνει οικείες. Αλλά αυτά είναι μόνο τα πιο ορατά παραδείγματα της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Για να κατανοήσει κανείς τη σημασία του Κόλπου στην παγκόσμια οικονομία, πρέπει να παρακολουθήσει τις ροές των εμπορευμάτων, των αγαθών, των υπηρεσιών, του κεφαλαίου και των ανθρώπων, εκεί που ο πόλεμος αποκτά παγκόσμια διάσταση.

Οι άμεσες επιπτώσεις

Η πιο προφανής επίπτωση είναι η διακοπή των εξαγωγών ενέργειας και πετροχημικών προϊόντων. Παρότι υπάρχει εμπειρία στην αποτίμηση του γεωπολιτικού κινδύνου, ένας παρατεταμένος πόλεμος στον Περσικό Κόλπο θα καταστρέψει όλα τα σχετικά μοντέλα.

Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας δεδομένων Kpler, περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου εφοδιασμού σε αργό πετρέλαιο, μεθανόλη και λιπάσματα, καθώς και περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και των παραγώγων φυσικού αερίου, όπως το βουτάνιο και το προπάνιο, εξάγονται μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Η τιμολογιακή αναταραχή που θα συνοδεύσει τις παρατεταμένες διακοπές αυτών των εξαγωγών θα είναι σημαντική. Προς το παρόν, η αύξηση των τιμών της ενέργειας είναι μέτρια, γεγονός που πιθανώς αντανακλά την προσδοκία των εμπόρων ότι ο πόλεμος θα είναι σύντομος.

Εάν οι τιμές παραμείνουν υψηλές για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό θα αποτελέσει ευνοϊκό παράγοντα για τη Ρωσία, η οποία θα μπορούσε επίσης να αναλάβει μερίδιο αγοράς από τους προμηθευτές του Κόλπου στην βασική της αγορά ενέργειας, την Κίνα.

Καπνός από το λιμάνι Jebel Ali.

Το Ντουμπάι ως ένα παγκόσμιο διαμετακομιστικό κέντρο για τη ναυτιλία

Τα περισσότερα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ δεν είναι πετρελαιοφόρα ή μεταφορείς υγροποιημένου φυσικού αερίου, αλλά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που συνδέουν τις οικονομίες του Κόλπου με τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέβαλαν στο Ιράκ το 2003, η ετήσια διακίνηση στο λιμάνι Jebel Ali του Ντουμπάι ήταν ισοδύναμη με περίπου 5 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια.

Από τότε, η διακίνηση έχει τριπλασιαστεί, καθιστώντας το Jebel Ali ένα από τα 10 πιο ενεργά λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, με μεγαλύτερη αξιοποίηση από οποιοδήποτε άλλο λιμάνι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρώπη, με συνδέσεις σε περισσότερα από 150 λιμάνια παγκοσμίως.

Το λιμάνι αποτελεί κινητήριο δύναμη της παγκοσμιοποίησης, όπως αποδεικνύεται ιδιαίτερα από την επέκταση των κινεζικών εξαγωγών. Σήμερα, η ελεύθερη ζώνη του Jebel Ali φιλοξενεί περισσότερες από 500 κινεζικές εταιρείες, αριθμός που έχει διπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Εάν ένας αφρικανός κατασκευαστής προμηθεύεται ένα μηχάνημα από έναν κινεζικό προμηθευτή, είναι πολύ πιθανό αυτό να μεταφερθεί μέσω του Jebel Ali.

Πολλές πτήσεις ακόμα και από το Βιετνάμ με ενδιάμεσους σταθμούς την Ντόχα και το Ντουμπάι ακυρώθηκαν.

Αεροπορικές μεταφορές προσώπων και αγαθών

Παράλληλα με τις παγκόσμιες ναυτιλιακές μεταφορές, τα κράτη του Κόλπου έχουν αναδειχθεί και σε κόμβο για τις παγκόσμιες αεροπορικές μεταφορές. Τα αεροδρόμια της περιοχής, ιδίως του Ντουμπάι και της Ντόχα, συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο πολυσύχναστων και καλύτερα συνδεδεμένων στον κόσμο. Τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού ζουν σε ακτίνα οκτώ ωρών πτήσης από αυτούς τους κόμβους.

Εκτός από την επιβατική κίνηση, τα αεροδρόμια του Κόλπου αποτελούν επίσης ζωτικούς κόμβους για τις αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων, διαχειριζόμενα περίπου το 10% του παγκόσμιου όγκου.

Η αύξηση των ροών ενέργειας και αγαθών που διέρχονται από τις οικονομίες του Κόλπου απαιτούσε την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών της περιοχής, ο οποίος περιλαμβάνει πλέον έναν παγκοσμίως ανταγωνιστικό και συστημικά σημαντικό τραπεζικό τομέα.

Οι χώρες του Κόλπου, διασυνοριακές πληρωμές και το εμπόριο χρυσού

Το σύνολο των καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών στον Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου -ΣΣΚ έφτασε τα 2,3 τρισ. δολάρια πέρυσι, περίπου στο ίδιο επίπεδο με το σύνολο των καταθέσεων στην Ιταλία. Ωστόσο, σε αντίθεση με την Ιταλία, ένα σημαντικό μέρος αυτών των καταθέσεων ανήκει σε μη κατοίκους. Στο Κατάρ, περίπου το ένα πέμπτο των καταθέσεων ανήκει σε άτομα εκτός της χώρας. Στα ΗΑΕ, το ποσοστό αυτό είναι περίπου το ένα δέκατο.

Το Ντουμπάι είναι επίσης κέντρο για μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ανταλλακτήρια που επεξεργάζονται εμβάσματα, για τους μετανάστες εργαζόμενους στον Κόλπο και για τους μετανάστες εργαζόμενους που πραγματοποιούν διασυνοριακές πληρωμές μεταξύ χωρών της Αφρικής και της Ασίας. Η πόλη διαχειρίζεται επίσης το 15% του παγκόσμιου εμπορίου χρυσού. Αυτό καθιστά το Ντουμπάι σημαντικό για οικονομίες με ανεπαρκή τραπεζική κάλυψη από τη Νότια Ασία έως την Αφρική.

Η άνοδος των εξελιγμένων εμπορικών τραπεζών στον ΣΣΚ έχει επίσης διευκολύνει τη ροή διεθνών κεφαλαίων μέσω της περιοχής. Ενώ οι κεφαλαιαγορές της περιοχής παραμένουν μικρές, πόλεις όπως το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι και η Ντόχα διαδραματίζουν υπερβολικά μεγάλο ρόλο ως προορισμοί για επενδύσεις από άτομα με υψηλή καθαρή θέση από βασικές γεωγραφικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, της Ευρώπης, της Κεντρικής Ασίας και της Αφρικής.

Τίποτα δεν συμβολίζει αυτόν τον μοναδικό ρόλο περισσότερο από το γεγονός ότι ακόμη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει άμεσα συμφέροντα στην αγορά ακινήτων του Ντουμπάι. Το Trump International Hotel and Tower, το πρώτο από μια σειρά έργων που σχεδιάζει η Trump Organization στην περιοχή, βρίσκεται υπό κατασκευή στο Ντουμπάι.

Βάσεις των ΗΠΑ και θέσεις του Ιράν που χτυπήθηκαν.

Παγκόσμιο οικονομικό πλήγμα σε πολλούς τομείς

Ενώ επιδιώκουν να προσελκύσουν ξένο κεφάλαιο, τα κράτη του Κόλπου έχουν επίσης προωθήσει τους γεωπολιτικούς τους στόχους αξιοποιώντας τις άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό. Τα επτά κύρια κρατικά επενδυτικά ταμεία της περιοχής αντιπροσώπευαν το 43% του συνόλου του κεφαλαίου που επενδύθηκε από κρατικούς επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο το 2025, με συνολικές εκροές ύψους 126 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ανάμεσά τους μια σημαντική επένδυση της Qatar Investment Authority στην επενδυτική εταιρεία του Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο πόλεμος θέτει σε κίνδυνο όλες αυτές τις ροές. Η παραγωγή έχει διακοπεί σε βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Η κυκλοφορία πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ ήταν μόλις το ένα πέμπτο των κανονικών επιπέδων την Κυριακή. Περισσότερο από το 70% όλων των πτήσεων προς τα ΗΑΕ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν παρέμειναν ακυρωθείσες μέχρι τη Δευτέρα.

Οι τιμές των μετοχών στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία έχουν υποχωρήσει, ενώ τα χρηματιστήρια στα ΗΑΕ και το Κουβέιτ έχουν αναστείλει τις συναλλαγές. Η αγορά χρυσού στο Ντουμπάι έχει υποστεί πλήγμα.

Όπως στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο

Δεδομένων των σποραδικών ανακοινώσεων για αποσπασματικά μέτρα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει σχέδιο για τη διαχείριση των πολυάριθμων κλυδωνισμών που διαφαίνονται στον ορίζοντα, πόσο μάλλον μια σαφή κατανόηση του πώς θα εκδηλωθούν αυτοί οι κλυδωνισμοί εάν ο πόλεμος συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για να «μετριάσει» την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Επιπλέον, επέμεινε ότι το ζήτημα ήταν «αναμενόμενο».

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει ασφάλιση πολιτικού κινδύνου για «ναυλωτές, πλοιοκτήτες και βασικούς παρόχους θαλάσσιας ασφάλισης» μέσω της International Development Finance Corporation.

Η τελευταία φορά που η αμερικανική κυβέρνηση κινητοποίησε ασφαλιστικά προϊόντα για να υποστηρίξει τη ναυτιλία σε παγκόσμια κλίμακα ήταν ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από την War Shipping Administration κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Εγκλωβισμένοι από τον Κόλπο κατεβαίνουν στη Βουλγαρία.

H αμερικανική πολιτική που ξεχάστηκε

Σκεπτόμενος την άνοδο του διεθνούς εμπορίου και των διεθνών χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Γούντροου Γουίλσον δήλωσε κάποτε ότι «οι επιπτώσεις του πολέμου δεν μπορούν πλέον να περιορίζονται στις περιοχές των μαχών» και επέμεινε ότι «οτιδήποτε γίνεται για να διαταράξει τη ζωή ολόκληρου του κόσμου πρέπει πρώτα να δοκιμαστεί στο δικαστήριο της παγκόσμιας κοινής γνώμης πριν να επιχειρηθεί».

Οι αγορές και τα δίκτυα που στήριξαν την παγκοσμιοποίηση αναπτύχθηκαν σε ένα μεταπολεμικό περιβάλλον, στο οποίο οι στρατιωτικές συγκρούσεις πάντα λάμβαναν χώρα μακριά από τα μεγάλα κέντρα. Οι πόλεμοι των ΗΠΑ στην Κορέα, το Βιετνάμ, το Ιράκ και το Αφγανιστάν δεν έθεσαν σε κίνδυνο την παγκόσμια οικονομία.

Οι σημερινοί αμερικανοί πολιτικοί φαίνεται να έχουν ξεχάσει την προειδοποίηση του Γουίλσον. Όταν ο Τραμπ ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, εξέθεσε τους εταίρους του στον Κόλπο σε άνευ προηγουμένου επιθέσεις και, με τη σειρά του, διατάραξε τις ροές που αποτελούν τη ζωτική δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Κόσμος
Κλιμάκωση χωρίς όρια στη Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις Ισραήλ–ΗΠΑ σε Ιράν

Κλιμάκωση χωρίς όρια στη Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις Ισραήλ–ΗΠΑ σε Ιράν

ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ
Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 04.03.26

Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»

«Όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος, σχολιάζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Λευκός Οίκος: «Η Ισπανία θα συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό» – Διαψεύδει η κυβέρνηση Σάντσεθ
Κόσμος 04.03.26

Λευκός Οίκος: «Η Ισπανία θα συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό» – Διαψεύδει η κυβέρνηση Σάντσεθ

Η κυβέρνηση Σάντσεθ αρνείται κατηγορηματικά ότι εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Σύνταξη
Γαλλία: Τι μπορεί να σημαίνει για την Ευρώπη η «πυρηνική ομπρέλα» του Μακρόν
Αφοπλισμός τέλος! 04.03.26

Τι μπορεί να σημαίνει για την Ευρώπη η γαλλική «πυρηνική ομπρέλα» του Μακρόν

Η απόφαση της Γαλλίας να επεκτείνει το πυρηνικό της οπλοστάτιο για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες προκαλεί ανάμεικτες αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης
Κόσμος 04.03.26

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης

«Πρώτιστο μέλημά μας, ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας, είναι η ασφάλεια της χώρας μας, και όλων εσάς», τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε διάγγελμα που απηύθυνε στον κυπριακό λαό.

Σύνταξη
Ο Πούτιν λέει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές
«Υπάρχουν κι άλλες» 04.03.26

Ο Πούτιν λέει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές

«Αυτή δεν είναι απόφαση, είναι, εν προκειμένω, αυτό που ονομάζεται “σκέφτομαι φωναχτά”. Σίγουρα θα δώσω εντολή στην κυβέρνηση να εργαστεί σε αυτό το θέμα μαζί με τις εταιρείες μας», είπε ο Πούτιν.

Σύνταξη
Η Κύπρος ή η Τουρκία ήταν ο στόχος του πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν;
Κόσμος 04.03.26

Η Κύπρος ή η Τουρκία ήταν ο στόχος του πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν;

Η Τουρκία υπογραμμίζει ότι δεν ήταν ο στόχος του πυραύλου και διατηρεί το δικαίωμα απάντησης σε κάθε εχθρική ενέργεια, ενώ Τούρκος αξιωματούχος εκτιμά ότι η πραγματική στόχευση ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο.

Σύνταξη
Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράκ – Μπλακάουτ στο ηλεκτρικό δίκτυο
Μέση Ανατολή 04.03.26

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράκ – Μπλακάουτ στο ηλεκτρικό δίκτυο

«Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Ιράκ προτρέπονται εντόνως να φύγουν μόλις μπορέσουν να το πράξουν με ασφάλεια και, εν αναμονή, να προφυλάσσονται», αναφέρει η πρεσβεία των ΗΠΑ

Σύνταξη
Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να βρεθεί κανείς σε περίπτωση που ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Μέση Ανατολή 04.03.26

Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να βρεθεί κανείς σε περίπτωση που ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύουν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν και η Τεχεράνη πραγματοποιεί αντίποινα, αυξάνονται οι φόβοι για ξέσπασμα Γ' Παγκοσμίου Πολέμου, με ορισμένες χώρες του κόσμου να είναι πιο πιθανό να γλιτώσουν τα χειρότερα

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ άνοιξαν «βεντέτα» με την Ισπανία – Κατηγορούν τη Μαδρίτη ότι θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς
«Απαίσιοι σύμμαχοι» 04.03.26

Οι ΗΠΑ άνοιξαν «βεντέτα» με την Ισπανία – Κατηγορούν τη Μαδρίτη ότι θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δίνει συνέχεια στην κόντρα του Τραμπ με την Ισπανία. Προσπαθεί να δικαιολογήσει τις κυρώσεις, ισχυριζόμενος ότι η άρνηση για τις βάσεις θέτει «σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία, δηλώνει ο αμερικανικός στρατός
Κόσμος 04.03.26

ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία, δηλώνει ο αμερικανικός στρατός

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας της βύθισης από υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου στα ανοικτά της Σρι Λάνκα

Σύνταξη
Κατς: Ο αρχικός σχεδιασμός του Ισραήλ προέβλεπε ότι θα έπληττε το Ιράν στα μέσα του έτους
Κόσμος 04.03.26

Κατς: Ο αρχικός σχεδιασμός του Ισραήλ προέβλεπε ότι θα έπληττε το Ιράν στα μέσα του έτους

«Προβλεπόταν μια επιχείρηση, για τα μέσα του έτους, με τους ίδιους στόχους», είπε ο Κατς, σύμφωνα με το γραφείο του, σε ομιλία ενώπιον στελεχών της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών.

Σύνταξη
Ουγγαρία: Στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών για ενεργειακές συνομιλίες με τον Πούτιν
Ενεργειακή κρίση 04.03.26

Ουγγαρία: Στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών για ενεργειακές συνομιλίες με τον Πούτιν

Εν μέσω διαμάχης για τον αγωγό που μεταφέρει πετρέλαιο μέσω Ουκρανίας, ο Σιγιάρτο συναντήθηκε με τον Πούτιν. Στόχος του, η Ουγγαρία να εξασφαλίσει εγγυήσεις για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και αερίου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μυστικοί πράκτορες του Ιράν, ανοικτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με τη CIA για τον τερματισμό του πολέμου
Μέση Ανατολή 04.03.26

ΗΠΑ: Μυστικοί πράκτορες του Ιράν, ανοικτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με τη CIA για τον τερματισμό του πολέμου

Όπως γράφουν οι New York Times, μυστικοί πράκτορες από το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν εμφανίστηκαν ανοικτοί στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, προκειμένου να εμπλακούν σε συνομιλίες - Διαψεύδει το Ιράν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ζωγράφιζε φαλλούς όπως οι άλλοι ζωγράφιζαν τοπία» – Σατανισμός, βλασφημία και τα άνθη του κακού του Φελισιέν Ροπς σε κοινή θέα
Έκλυτη μπουρζουαζία 04.03.26

«Ζωγράφιζε φαλλούς όπως οι άλλοι ζωγράφιζαν τοπία» – Σατανισμός, βλασφημία και τα άνθη του κακού του Φελισιέν Ροπς σε κοινή θέα

Μια νέα έκθεση υπενθυμίζει πως ο Βέλγος Φελισιέν Ροπς θα είναι για πάντα ο «διαστροφικός» ευφυής καλλιτέχνης που σκανδάλισε τη Belle Époque όσο κανείς άλλος, μετατρέποντας τον ερωτισμό, τον σατανισμό και την κοινωνική κριτική σε μια εκρηκτική εικαστική γλώσσα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βασίλης Σπανάκης: «Η επιστολική ψήφος φέρνει την Ελλάδα πιο μπροστά»
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Βασίλης Σπανάκης: «Η επιστολική ψήφος φέρνει την Ελλάδα πιο μπροστά»

«Δε μπορούμε να κλείνουμε την πόρτα της πατρίδας μας στους Έλληνες», τόνισε ο Βασίλης Σπανάκης. «Η επιστολική ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού φέρνει την Ελλάδα πιο μπροστά», προσέθεσε.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά-ΠΑΟΚ 1-4: Στην κορυφή με σπρώξιμο από τους Φωτιά, Βεργέτη
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Κηφισιά-ΠΑΟΚ 1-4: Στην κορυφή με σπρώξιμο από τους Φωτιά, Βεργέτη

Χρειάστηκε πέναλτι-φάντασμα για να νικήσει ο ΠΑΟΚ την Κηφισιά, σε ένα ματς που ζορίστηκε πολύ καθώς το 4-1 δεν δείχνει την εικόνα του αγώνα.. Δυο πέναλτι δόθηκαν υπέρ του ΠΑΟΚ που ανέβηκε μετά το 2-1.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Η Ισπανία θα συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό» – Διαψεύδει η κυβέρνηση Σάντσεθ
Κόσμος 04.03.26

Λευκός Οίκος: «Η Ισπανία θα συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό» – Διαψεύδει η κυβέρνηση Σάντσεθ

Η κυβέρνηση Σάντσεθ αρνείται κατηγορηματικά ότι εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Σύνταξη
Ούτε τα προσχήματα Φωτιάς και Βεργέτης
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Ούτε τα προσχήματα Φωτιάς και Βεργέτης

Ο Σάντσες βρέθηκε στο έδαφος στο 69’ του αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ και ο Φωτιάς έδωσε δεύτερο πέναλτι που επιβεβαίωσε ο δεύτερος, ο οποίος είναι στο VAR

Σύνταξη
Γαλλία: Τι μπορεί να σημαίνει για την Ευρώπη η «πυρηνική ομπρέλα» του Μακρόν
Αφοπλισμός τέλος! 04.03.26

Τι μπορεί να σημαίνει για την Ευρώπη η γαλλική «πυρηνική ομπρέλα» του Μακρόν

Η απόφαση της Γαλλίας να επεκτείνει το πυρηνικό της οπλοστάτιο για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες προκαλεί ανάμεικτες αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από τη θήκη κινητού στα αστέρια αξιολόγησης: Πώς οι «αθώες» τεχνολογίες αλλάζουν τη συμπεριφορά μας
Financial Times 04.03.26

Από τη θήκη κινητού στα αστέρια αξιολόγησης: Πώς οι «αθώες» τεχνολογίες αλλάζουν τη συμπεριφορά μας

Μπορούν μια θήκη κινητού, το ατελείωτο scroll και τα πέντε αστέρια αξιολόγησης να αλλάζουν τον τρόπο που κρίνουμε; ;Ετσι υποστηρίζει ο Ισπανός εφευρέτης Πεπ Τόρες

Σύνταξη
Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 04.03.26

Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»

«Όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος, σχολιάζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Φούλαμ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Φούλαμ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Γουέστ Χαμ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Άστον Βίλα – Τσέλσι

LIVE: Άστον Βίλα – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Τσέλσι για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Μπράιτον – Άρσεναλ

LIVE: Μπράιτον – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Άρσεναλ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης
Κόσμος 04.03.26

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης

«Πρώτιστο μέλημά μας, ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας, είναι η ασφάλεια της χώρας μας, και όλων εσάς», τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε διάγγελμα που απηύθυνε στον κυπριακό λαό.

Σύνταξη
Ο Πούτιν λέει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές
«Υπάρχουν κι άλλες» 04.03.26

Ο Πούτιν λέει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές

«Αυτή δεν είναι απόφαση, είναι, εν προκειμένω, αυτό που ονομάζεται “σκέφτομαι φωναχτά”. Σίγουρα θα δώσω εντολή στην κυβέρνηση να εργαστεί σε αυτό το θέμα μαζί με τις εταιρείες μας», είπε ο Πούτιν.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Σε τροχιά δοκιμασίας η ελληνική οικονομία – Το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη
Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή 04.03.26

Σε τροχιά δοκιμασίας η ελληνική οικονομία - Το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη

Τα «τύμπανα του πολέμου» ηχούν δυνατά στη Μέση Ανατολή τραντάζοντας συθέμελα την παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τον φόβο για σοβαρές αναταράξεις να είναι υπαρκτός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Κύπρος ή η Τουρκία ήταν ο στόχος του πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν;
Κόσμος 04.03.26

Η Κύπρος ή η Τουρκία ήταν ο στόχος του πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν;

Η Τουρκία υπογραμμίζει ότι δεν ήταν ο στόχος του πυραύλου και διατηρεί το δικαίωμα απάντησης σε κάθε εχθρική ενέργεια, ενώ Τούρκος αξιωματούχος εκτιμά ότι η πραγματική στόχευση ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο.

Σύνταξη
Το άγχος του Λανουά για ξένους διαιτητές και πως γκρέμισε το… τείχος του Λαόθ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Το άγχος του Λανουά για ξένους διαιτητές και πως γκρέμισε το… τείχος του Λαόθ

Ισπανός διαιτητής θα σφυρίξει το ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ενώ είχαν σταματήσει να έρχονται στην Ελλάδα από τον τελικό Κυπέλλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στις 21 Μαΐου 2022 στο ΟΑΚΑ

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Απόρρητο