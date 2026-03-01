Οι στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχουν προκαλέσει άμεσες ανησυχίες για σοβαρές διαταραχές στις παγκόσμιες αγορές. Η σύγκρουση έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα στις ναυτιλιακές οδούς στον Περσικό Κόλπο και έχει αυξήσει τους φόβους για την ασφάλεια ενός από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά σημεία, τα στενά του Ορμούζ.

Φλέγεται η Μέση Ανατολή, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ

Η αστάθεια αυξάνει τα ασφάλιστρα και τα ναύλα, επηρεάζοντας τις τιμές όλων των καταναλωτικών αγαθών. Τι διακυβεύεται όμως για τις αγορές πετρελαίου;

Το Ιράν αντλεί περισσότερα από 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή το 3% της παγκόσμιας παραγωγής, καθιστώντας το τον τέταρτο μεγαλύτερο παραγωγό στον OPEC. Ωστόσο, η χώρα ασκεί πολύ μεγαλύτερη επιρροή στον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας λόγω της στρατηγικής της θέσης.

Το πετρέλαιο δεν είναι μόνο καύσιμο για τις μεταφορές

Οι παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις σε περιόδους κρίσης πηγάζουν σε μεγάλο βαθμό από τον κεντρικό ρόλο που έχει ο «μαύρος χρυσός» στις σύγχρονες οικονομίες. Το πετρέλαιο δεν είναι μόνο καύσιμο για τις μεταφορές, αλλά και βασικό στοιχείο για τη μεταποίηση, τα πετροχημικά, τη γεωργία και την εφοδιαστική.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να επηρεάσει τις τάσεις του πληθωρισμού και να περιπλέξει τις νομισματικές πολιτικές των κεντρικών τραπεζών.

Η ανάλυση του bloomberg και του Javier Blas είναι καθησυχαστική, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι αγορές.

Όταν η αγορά ανοίξει οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να σημειώσουν άνοδο 10%-15%. Ωστόσο, από μια ευρύτερη οπτική γωνία — εξετάζοντας συνολικά την παγκόσμια οικονομία — η εικόνα στον τομέα της ενέργειας δεν φαίνεται τόσο τρομακτική, ακόμη και αν η τιμή του Brent ανέλθει, για παράδειγμα, στα 80+ δολάρια το βαρέλι, γράφει ο Blas.

Μόνο τυχαίο δεν είναι πως μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας ο ΟΠΕΚ+ προχωρά σε αύξηση παραγωγής πετρελαίου. Κύρια μέλη με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία — τα οποία είχαν αναστείλει μια σειρά αυξήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο — θα προσθέσουν 206.000 βαρέλια την ημέρα, όπως επισήμανε το Bloomberg.

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Η κατάσταση είναι ρευστή και, για την αγορά πετρελαίου, όλα εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις τις επόμενες ώρες. Ωστόσο, με τα μέχρι τώρα δεδομένα μπορούμε να εξαγάγουμε μερικά προσωρινά συμπεράσματα, αποκλείοντας την πιθανότητα ενός πλήρους πετρελαϊκού σοκ, όπως αυτό που έχουμε δει στο παρελθόν, και την ικανοποιητική προσφορά βαρελιών πετρελαίου που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος.

Ο μεγαλύτερος φόβος της αγοράς είναι η στοχοποίηση (ή μη) των ενεργειακών υποδομών από τις δύο πλευρές και το κλείσιμο των διαδρομών των δεξαμενόπλοιων, γράφει ο Blas.

Σίγουρα, η τιμή του πετρελαίου θα αυξηθεί. Αλλά ακόμη και οι πιο απαισιόδοξοι μιλούν για πιθανή άνοδο στα 100 δολάρια, πολύ κάτω από τα 139 δολάρια που ανήλθαν το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τα 147,50 δολάρια του 2008, που ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών.

Τότε και τώρα

Η Μέση Ανατολή δεν πρόκειται να προκαλέσει πετρελαϊκό σοκ, προσθέτει ο αναλυτής του bloomberg. «Μπορεί να υπάρξει μια ισχυρή ταλάντευση, ίσως ένας σεισμός, μπορεί ακόμη και να γίνει δυσάρεστη η κατάσταση, αλλά η οικονομία δεν οδεύει προς ύφεση όπως το 1973-74 μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, ή το 1990-91 μετά την εισβολή του Σαντάμ Χουσεΐν στο Κουβέιτ» αναφέρει και εξηγεί πως κύριος λόγος για αυτό είναι η «επανάσταση» του σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ, η οποία δίνει στην υπερδύναμη του πλανήτη πολύ ισχυρότερη θέση στον έλεγχο των τιμών.

Και παρά τους φόβους ότι το Ιράν θα μπορούσε να βάλει φωτιά στον ενεργειακό πεδίο, στοχεύοντας πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς εξαγωγής, η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη μετατρέψει το πετρέλαιο σε όπλο. Ούτε το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν στοχεύσει τις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν.

Μιλώντας στην Wall Street Journal ενεργειακοί αναλυτές υποστήριξαν ότι μια περιορισμένη στρατιωτική εμπλοκή θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου προς τα 80 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ μια ευρύτερη ή μεγαλύτερης διάρκειας σύγκρουση θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές σημαντικά υψηλότερα, ενδεχομένως πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μια τέτοια αύξηση θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 0,6 έως 0,7 ποσοστιαίες μονάδες στον παγκόσμιο πληθωρισμό.