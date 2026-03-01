Εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ υπόσχεται το Ιράν – Για νέα πιο σφοδρά χτυπήματα απειλεί ο Τραμπ
Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ από πλήγματα των ΗΠΑ και Ισραήλ - Η Τεχεράνη υπόσχεται εκδίκηση και εξαπολύει επιθέσεις σε 27 βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα - Δείτε live στο in, όλες τις εξελίξεις
Φλέγεται η Μέση Ανατολή, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ το πρωί του Σαββάτου. Εκτός από τον Χαμενεΐ σκοτώθηκαν και κορυφαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας μαζί με την κόρη, τον γαμπρό και τον εγγονό του αγιατολάχ.
Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται εκδίκηση και δηλώνουν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις σε 27 βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, καθώς και σε ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Τελ Αβίβ. Εκρήξεις συνεχίζουν να ακούγονται στο Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί και η βάση της Σούδας στη χώρα μας.
