Επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ντουμπάι

Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, με σημαία Λιβερίας, δέχτηκε σήμερα (1/3) επίθεση στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ντουμπάι, στον Περσικό Κόλπο.

Το πλήρωμα είναι ασφαλές, από ελληνικές πλευράς τονίζεται πως το πλήγμα δεν ήταν σοβαρό, ενώ έως τώρα δεν έχουν εντοπιστεί ζημιές στο πλοίο, που κατευθύνεται προς ασφαλές λιμάνι. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς ασφαλείας παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του συμβάντος.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, υπογράμμισε ότι οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ.

Ο υπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ. Το Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες που έχουν ελληνικά πλοία στην περιοχή, παρέχει οδηγίες και συστάσεις και ενημερώνει τη ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις. Βρισκόμαστε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κάνουμε ό,τι απαιτείται, για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών».

Φωτογραφία: Αρχείου.