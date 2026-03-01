Χτυπήθηκε και δεύτερο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Τουλάχιστον 150 δεξαμενόπλοια, μεταξύ των οποίων πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, έριξαν άγκυρα σε ανοιχτά νερά του Κόλπου, πέρα από το Στενό του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή ένα πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ επλήγη από «άγνωστο βλήμα», σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Σκάφος που έπλεε βόρεια του Ομάν και ανατολικά των Στενών επλήγη από άγνωστο βλήμα πάνω από την ίσαλο γραμμή, ανέφερε η υπηρεσία.

«Αν και αρχικά αναφέρθηκε ότι το μηχανοστάσιο είχε τυλιχθεί στις φλόγες, πλέον έχει γίνει γνωστό ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι οι αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Πρόκειται για το δεύτερο συμβάν που αναφέρει σήμερα η υπηρεσία, μετά από προηγούμενη αναφορά για περιστατικό ανοικτά του Κουμζάρ του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας του Ομάν (ONA) είχε ανακοινώσει ότι το δεξαμενόπλοιο Skylight, με σημαία Παλάου, δέχθηκε επίθεση όταν βρισκόταν περίπου πέντε ναυτικά μίλια βόρεια του λιμανιού Χάσαμπ.

Το 20μελές πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου -15 Ινδοί και 5 Ιρανοί- έχει απομακρυνθεί από το πλοίο και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερις εξ αυτών «έχουν υποστεί διαφόρων βαθμών τραυματισμούς», πρόσθεσε η ONA.

BREAKING: Iranian forces attacked a tanker from their own “shadow fleet” in the Strait of Hormuz, causing it to catch fire and begin sinking. The ship was targeted for allegedly “illegally passing” through the strait. The Skylight had 20 crew members on board: 15 Indian… pic.twitter.com/hjmh0ZZeZV — Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026

Σε ανακοίνωσή της η UKMTO επεσήμανε ότι καμία επίσημη διακοπή διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ δεν έχει κοινοποιηθεί επισήμως στη ναυτιλιακή βιομηχανία μέσω αναγνωρισμένων καναλιών θαλάσσιας ασφάλειας.

Η UKMTO προειδοποίησε επίσης ότι υπάρχουν απειλές και πέραν των Στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπως το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, όπου, όπως ανέφερε, οι εντάσεις παραμένουν «αυξημένες».