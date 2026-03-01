Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ
Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.
- «Όσο αναπνέω θα παλεύω για να μπουν φυλακή όσοι φταίνε» - Συγκλονίζει η Άλμα Λάτα που έχασε την κόρη της στα Τέμπη
- Ομοβροντία διαψεύσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία στα περί στόχευσής της από ιρανικούς πυραύλους
- Ιράν: Τι λένε Έλληνες που βρίσκονται σε Άμπου Ντάμπι, Ντόχα και Μπαχρέιν
- Η πρώτη αντίδραση του Πούτιν μετά τον θάνατο Χαμενεΐ: «Κυνική δολοφονία»
«Φωτιά» έχει πάρει η Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν. Οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση ενώ η σύγκρουση έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα στις ναυτιλιακές οδούς στον Περσικό Κόλπο και έχει αυξήσει τους φόβους για την ασφάλεια ενός από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά σημεία, τα Στενά του Ορμούζ.
Η Μέση Ανατολή φλέγεται
Στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις με τον αρμόδιο υπουργό, Βασίλη Κικίλια, να σημειώνει πως το «κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες που έχουν ελληνικά πλοία στην περιοχή, παρέχει οδηγίες και συστάσεις και ενημερώνει τη ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις».
Στην ανάρτησή του σημειώνει πως «βρισκόμαστε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κάνουμε ό, τι απαιτείται, για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών».
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες που έχουν ελληνικά πλοία στην περιοχή, παρέχει οδηγίες και συστάσεις και…
— Vassilis Kikilias (@Vkikilias) March 1, 2026
Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ
Υπό το βάρος των εξελίξεων συνεδρίασε χθες το απόγευμα το ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την συνεδρίαση έγινε ανάλυση της κατάστασης και των εξελίξεων από κάθε υπουργείο, αρχής γενομένης από το υπουργείο Εξωτερικών και το Γιώργο Γεραπετρίτη, καθώς επίσης και από τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
- Οδηγίες Γεραπετρίτη για την ασφαλή επιστροφή Ελλήνων πολιτών από τη Μέση Ανατολή
- Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς
- Το «μήνυμα» του Μουρίνιο στον Πρεστιάνι
- Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να παίζουμε επιθετικά και όχι παθητικά»
- Βόλος: Τροχαίο με πτώση ΙΧ από γέφυρα στον Κραυσίδωνα
- Βόλος-ΑΕΚ: Ο Τσιμεντερίδης κλήθηκε στο VAR και διόρθωσε το λάθος του
- Βόλος – ΑΕΚ: Η «Ένωση» έκανε το 1-1 με τον Βάργκα (vid)
- LIVE: ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις