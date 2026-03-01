Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

«Φωτιά» έχει πάρει η Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν. Οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση ενώ η σύγκρουση έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα στις ναυτιλιακές οδούς στον Περσικό Κόλπο και έχει αυξήσει τους φόβους για την ασφάλεια ενός από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά σημεία, τα Στενά του Ορμούζ.

Η Μέση Ανατολή φλέγεται

Στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις με τον αρμόδιο υπουργό, Βασίλη Κικίλια, να σημειώνει πως το «κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες που έχουν ελληνικά πλοία στην περιοχή, παρέχει οδηγίες και συστάσεις και ενημερώνει τη ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις».

Στην ανάρτησή του σημειώνει πως «βρισκόμαστε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κάνουμε ό, τι απαιτείται, για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών».

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ. Το Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες που έχουν ελληνικά πλοία στην περιοχή, παρέχει οδηγίες και συστάσεις και… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) March 1, 2026

Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ

Υπό το βάρος των εξελίξεων συνεδρίασε χθες το απόγευμα το ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την συνεδρίαση έγινε ανάλυση της κατάστασης και των εξελίξεων από κάθε υπουργείο, αρχής γενομένης από το υπουργείο Εξωτερικών και το Γιώργο Γεραπετρίτη, καθώς επίσης και από τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.