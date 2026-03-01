newspaper
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική 01 Μαρτίου 2026, 17:10

Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Spotlight

«Φωτιά» έχει πάρει η Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν. Οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση ενώ η σύγκρουση έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα στις ναυτιλιακές οδούς στον Περσικό Κόλπο και έχει αυξήσει τους φόβους για την ασφάλεια ενός από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά σημεία, τα Στενά του Ορμούζ.

Η Μέση Ανατολή φλέγεται

Στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις με τον αρμόδιο υπουργό, Βασίλη Κικίλια, να σημειώνει πως το «κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες που έχουν ελληνικά πλοία στην περιοχή,  παρέχει οδηγίες και συστάσεις και ενημερώνει τη ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις».

Στην ανάρτησή του σημειώνει πως «βρισκόμαστε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κάνουμε ό, τι απαιτείται, για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών».

Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ

Υπό το βάρος των εξελίξεων συνεδρίασε χθες το απόγευμα το ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την συνεδρίαση έγινε ανάλυση της κατάστασης και των εξελίξεων από κάθε υπουργείο, αρχής γενομένης από το υπουργείο Εξωτερικών και το Γιώργο Γεραπετρίτη, καθώς επίσης και από τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Κόσμος
Τραμπ: Συμφώνησα να μιλήσω με τους Ιρανούς – Τι διαμηνύει ο Πεζεσκιάν

Τραμπ: Συμφώνησα να μιλήσω με τους Ιρανούς – Τι διαμηνύει ο Πεζεσκιάν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τσίπρας για Ιράν: «Η Δημοκρατία δεν επιτυγχάνεται με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών»
Πολιτική 01.03.26

Τσίπρας για Ιράν: «Η Δημοκρατία δεν επιτυγχάνεται με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών»

Υπέρ των λύσεων που προσφέρει το Διεθνές Δίκαιο τάχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Κάλεσε, δε, τον πρωθυπουργό να μην εμπλέξει τη χώρα σε πόλεμο.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων

Το ΚΚΕ «προειδοποιεί εδώ και χρόνια για αυτούς τους κινδύνους, καταγγέλλοντας τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ για την εγκατάσταση και επέκταση των στρατιωτικών τους βάσεων στην Ελλάδα»

Σύνταξη
Υπ. Ναυτιλίας: Σε αυξημένη επιφυλακή – Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή το υπουργείο Ναυτιλίας - Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ

Στόχος της επικοινωνίας ήταν να επιβεβαιωθεί ότι τα πλοία δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας και να παρασχεθούν οδηγίες για την ασφαλή συνέχιση των πλόων τους

Σύνταξη
Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»
Επικαιρότητα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»

Για απόδοση ευθυνών με τρόπο αυστηρό και κάλυψη κενών μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών με το συλλογικό τραύμα να παραμένει ανοιχτό και η αίσθηση περί συγκάλυψης των ευθυνών ισχυρή.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας
Δήλωση Μάντζου 28.02.26

ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας

Η ελληνική κυβέρνηση «οφείλει άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»
Δήλωση Παππά 28.02.26

ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως η υπόθεση του θανάτου της 67χρονης, «θα τεθεί άμεσα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων, τη θεσμική λογοδοσία και την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες
Επικαιρότητα 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες

«Η ομοϊδεάτης και συνοδοιπόρος  του κ. Μητσοτάκη επέλεξε να παρακάμψει τα εκλεγμένα όργανα που αντιπροσωπεύουν τους Ευρωπαίους και να αγνοήσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια που συγκροτούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Μήνυμα 27.02.26

«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Το πανό της Νέας Αριστεράς ανέγραφε «Η πληγή των Τεμπών είναι ακόμη ανοιχτή - Δικαιοσύνη Τώρα» ώστε «να υπενθυμίσει ότι δεν πρόκειται για αριθμούς, αλλά για ζωές», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Επικαιρότητα 26.02.26

ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Η ίδια η σύμβαση παραχώρησης ενεργειακών οικοπέδων στη Chevron «περιέχει ανησυχητικές προβλέψεις για πιθανά μελλοντική 'απώλεια περιοχών', όπου 'η Ελλάδα δε θα διαθέτει πλέον δικαιώματα'», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»
Σάββατο 28/2 26.02.26

Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»

«Ο ελληνικός λαός «με την μαζική του παρουσία οφείλει να δώσει, όπως και πέρσι, ξεκάθαρο μήνυμα, ενόψει και της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί
Πολιτική 26.02.26

Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί

Μεταξύ άλλων στο υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο που προβλέπει  αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για χορήγηση και διατήρηση άδειας λειτουργίας Ίντερνετ καφέ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Η Ελλάδα έπρεπε να είχε πάρει πρωτοβουλίες» – Ανακοίνωση για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία
Αιχμές για ΕΕ 25.02.26

«Η Ελλάδα έπρεπε να είχε πάρει πρωτοβουλίες»: Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «τάσσεται υπέρ της εκπόνησης σχεδίου βιώσιμης ειρήνης για την Ουκρανία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, το οποίο θα προβλέπει τον τερματισμό της παράνομης ρωσικής εισβολής»

Σύνταξη
Γ. Βαρουφάκης: Οι Αρχές εξαντλούν την αυστηρότητά τους και τον παραπέμπουν σε δίκη μετά τις δηλώσεις για τα ναρκωτικά
Πολιτική 25.02.26

Οι Αρχές εξαντλούν την αυστηρότητά τους και παραπέμπουν σε δίκη τον Βαρουφάκη μετά τις δηλώσεις του για τα ναρκωτικά

Την αντίδραση του ΜέΡΑ25 προκαλεί η κλήση του γραμματέα του κόμματος, Γιάνη Βαρουφάκη, να δικαστεί για «πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το «μήνυμα» του Μουρίνιο στον Πρεστιάνι
On Field 01.03.26

Το «μήνυμα» του Μουρίνιο στον Πρεστιάνι

Ο Πορτογάλος προπονητής της Μπενφίκα ήταν ξεκάθαρος για το μέλλον του Πρεστιάνι στο Ντα Λουζ, αν ο Αργεντίνος κριθεί ένοχος για ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: ΠΑΟΚ – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Αστέρας για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας 2-1: Σπουδαία ανατροπή για τους «Κόκκινους Διάβολους» που ανέβηκαν στην 3η θέση
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας 2-1: Σπουδαία ανατροπή για τους «Κόκκινους Διάβολους» που ανέβηκαν στην 3η θέση

Η Κρίσταλ Πάλας την άγχωσε, όμως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε το δρόμο για την ανατροπή και για ακόμη μια νίκη που την ανέβασε στην 3η θέση της Premier League. Νίκη της Μπράιτον επί της Φόρεστ, έχασε και από τη Φούλαμ η Τότεναμ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει να μιλήσει με το Ιράν – «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα»
«Άργησαν» 01.03.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει να μιλήσει με το Ιράν – «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον αμερικανικό ενημερωτικό ιστότοπο The Atlantic ότι οι Ιρανοί τον έχουν προσεγγίσει για να διαπραγματευθούν και πως έχει συμφωνήσει να το κάνει.

Σύνταξη
Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ 4-0: Οι ορεξάτοι γηπεδούχοι «καθάρισαν» από το πρώτο ημίχρονο
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ 4-0: Οι ορεξάτοι γηπεδούχοι «καθάρισαν» από το πρώτο ημίχρονο

Αχτύπητη παραμένει η Στουτγκάρδη στην έδρα της που έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην ουραγό Βόλφσμπουργκ. Δυο γκολ ο Τζέιμι Λεβέλινγκ. Ο Κουλεριάκης έπαιξε σε όλο το ματς.

Σύνταξη
O Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας δίνει μια γεύση από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro»
Ανατροπές και σασπένς 01.03.26

O Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας δίνει μια γεύση από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro»

«Λίγα πλάνα από τα παρασκήνια στους Παξούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των νέων επεισοδίων του Maestro», ανέφερε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο δημιουργός της σειράς, Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Τσέλσι

LIVE: Άρσεναλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Τσέλσι για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης
AI 01.03.26

Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί ο φόβος μας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι στην πραγματικότητα ο φόβος για την εργαλειοποίησή της από το κεφάλαιο εις βάρος των εργαζομένων και της ίδιας της επιβίωσής μας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Ο αδερφός της Μαρίας Λαδά ξεσπά στο in για τον άδικο θάνατο της ΑμεΑ αδερφής του
Καταγγελίες 01.03.26

Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Ο αδερφός της Μαρίας Λαδά ξεσπά στο in για τον άδικο θάνατο της ΑμεΑ αδερφής του

Στο in και η πρόεδρος του Συλλόγου ΑμεΑ και φίλη της θανούσης: «Έγινε λάθος στο χειριστήριο - το ασθενοφόρο του αεροδρομίου δεν μας μετέφερε εκτός - το ΕΚΑΒ έκανε δύο ώρες να έρθει να μας πάρει - ήταν μία μαχήτρια της ζωής!»

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ιράν: Δημοσιογράφος ξεσπά σε λυγμούς ανακοινώνοντας τον θάνατο του Χαμενεΐ [βίντεο]
«Ο ηγέτης και ιμάμης μας...» 01.03.26

Ιράν: Δημοσιογράφος ξεσπά σε λυγμούς ανακοινώνοντας τον θάνατο του Χαμενεΐ

«Ήπιε το γλυκό, αγνό ποτό του μαρτυρίου και εντάχθηκε στο Ανώτατο Ουράνιο Βασίλειο», λέει ο Ιρανός δημοσιογράφος, θρηνώντας για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Σύνταξη
The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής
Μαριχουάνα & αεροδρόμια 01.03.26

The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής

Το 1980, μέλος των Beatles συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Τόκιο για κατοχή μαριχουάνας και κρατήθηκε εννέα ημέρες, αντιμετωπίζοντας βαριά ποινή. Το περιστατικό προκάλεσε διεθνή θόρυβο και βαθιές συνέπειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Super League 2: Ο Ολυμπιακός Β’ «πλήγωσε» τον Πανιώνιο (2-1), φαβορί για την άνοδο η Καλαμάτα! (2-0)
Super League 2 01.03.26

«Αγκαλιά» με την άνοδο η Καλαμάτα (2-0), ο Ολυμπιακός Β' «φρέναρε» τον Πανιώνιο! (2-1)

Η νίκη που πέτυχε η Καλαμάτα με 2-0 επί του Μαρκό στην έδρα της, σε συνδυασμό με την ήττα του Πανιωνίου με 2-1 από τον Ολυμπιακού Β' έχρισε φαβορί για την άνοδο στη Super League τη «Μαύρη Θύελλα».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νεκρός και ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, λένε τα ιρανικά ΜΜΕ
Μέση Ανατολή 01.03.26

Νεκρός και ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, λένε τα ιρανικά ΜΜΕ

Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ήταν επίσης από τους πιο σκληρούς επικριτές της Δύσης στο Ιράν. Όταν εξελέγη πρόεδρος δήλωσε ότι «η βελτίωση των σχέσεων του Ιράν με τη Δύση δεν είναι κάτι απαραίτητο».

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: Βόλος – ΑΕΚ

LIVE: Βόλος – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – ΑΕΚ για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Απόρρητο