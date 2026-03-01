Νέες απειλές Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες

Με χτυπήματα σε «χιλιάδες στόχους» του «καθεστώτος» στο Ιράν τις επόμενες ημέρες απειλεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τις επόμενες ημέρες θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους του τρομοκρατικού καθεστώτος. Θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να απελευθερωθεί ο γενναίος λαός του Ιράν από τις αλυσίδες της τυραννίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Μην αφήσετε αυτή την ευκαιρία να χαθεί», προσθέτει ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στους Ιρανούς.

«Αυτή είναι μια ευκαιρία που έρχεται μόνο μια φορά. Μην τα παρατάτε γιατί η στιγμή σας θα έρθει σύντομα. Η στιγμή που πρέπει να βγείτε στους δρόμους, να βγείτε στους δρόμους κατά εκατομμύρια για να ολοκληρώσετε τη δουλειά, να ανατρέψετε το καθεστώς της τρομοκρατίας που έχει πικράνει τις ζωές σας», υποστηρίζει και συμπληρώνει ότι «η βοήθεια που λαχταρούσατε έχει φτάσει τώρα. Η βοήθεια έχει φτάσει και τώρα ήρθε η ώρα να ενωθείτε για μια ιστορική αποστολή. Πολίτες του Ιράν τώρα είναι η ώρα να ενώσετε τις δυνάμεις σας για να ανατρέψετε το καθεστώς και να εξασφαλίσετε το μέλλον σας».

Το μήνυμα του Νετανιάχου στα social media

در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد.

ما شرایطو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود را از زنجیرهای استبداد رها کنن.

و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم:

ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید.

این فرصتی‌ست که فقط یه بار در هر نسل پیش… pic.twitter.com/JILOEzFjEx — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026

Το Ιράν ανακοίνωσε τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ

Το μήνυμα Νετανιάχου έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχασε την ζωή του κατά τις Αμερικανο – ισραηλινές επιθέσεις. Κηρύχθηκε δημόσιο πένθος 40 ημερών στην Ισλαμική Δημοκρατία και 7 ημερών επίσημης αργίας στη χώρα.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, δήλωσε πως «το μαρτύριο του Ιμάμη Αλί Χαμενεΐ θα αποτελέσει την αφετηρία μιας μεγάλης εξέγερσης ενάντια στους τυράννους του κόσμου».

Λίγο μετά την είδηση του θανάτου της κόρης, του γαμπρού, του εγγονού και της νύφης του, τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και Fars επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Χαμενεΐ.