Ιράν: Οι 3 διάδοχοι του Αλί Χαμενεΐ – Ποια είναι η μεταβατική διοίκηση

Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία μετάβασης στο Ιράν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπως, ανακοίνωσε ο Αλί Λαριτζανί επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και πρώην σύμβουλος του Χαμενεΐ.

Αυτό άλλωστε προβλέπει το άρθρο 111 του ιρανικού συντάγματος σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ένα προσωρινό συμβούλιο που θα αναλάβει τα καθήκοντα μέχρι να εκλεγεί νέος ανώτατος ηγέτης.

«Σύντομα θα συσταθεί ένα προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας. Ο πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ και ένας νομικός του Συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος θα αναλάβουν την ευθύνη μέχρι την εκλογή του επόμενου ηγέτη», δήλωσε ο Λαριτζανί σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Το συμβούλιο αυτό θα συσταθεί το συντομότερο δυνατό. Εργαζόμαστε για τη δημιουργία του ήδη από σήμερα», τόνισε.

Παράλληλα ο Λαριτζανί προειδοποίησε κατά των αποπειρών να διχαστεί η χώρα.

«Οι ομάδες που επιδιώκουν να διχάσουν το Ιράν θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα το ανεχθούμε», υπογράμμισε καλώντας τους Ιρανούς να ενωθούν.

Νεκροί επτά ανώτατοι ιρανοί πολιτικοί

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση στην οποία υποστήριξε ότι επτά ανώτατοι ιρανοί πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι «εξαλείφθηκαν» κατά τη διάρκεια των πληγμάτων του: ανάμεσά τους, κατ’ αυτόν, ήταν ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, ο Μοχαμάντ Πακπούρ, και ο γραμματέας του ιρανικού συμβουλίου εθνικής ασφαλείας και σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Χαμενεΐ, ο Αλί Σαμχανί.

Οι θάνατοι των δυο τελευταίων επιβεβαιώθηκαν επίσης από την Τεχεράνη.

Το επίσημο πρακτορείο IRNA αναφέρει ότι ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμπντούλ Ραχίμ Μουσαβί, και ο υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζάντε σκοτώθηκαν στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν το Σάββατο.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση διευκρίνισε ότι όλοι τους σκοτώθηκαν «στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Άμυνας», ενώ πρόσθεσε ότι θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα αργότερα