Τι πρέπει να μάθουν οι αγχώδεις γονείς για το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους στην εποχή της AI

Η μεγάλη ανακατανομή των θέσεων εργασίας από την AI πλησιάζει, και αυτό αρκεί για να προκαλέσει ζάλη σε οποιονδήποτε.

Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη αν είσαι ένας αγχώδης γονιός.

Θα γίνουν τα παιδιά μας θύματα του «Pac-Man» της τεχνητής νοημοσύνης;

Πρέπει να πιέσουμε τον επίδοξο φοιτητή της δραματικής να ενταχθεί στην μαζική στροφή προς τον θετικό κλάδο;

Είναι το ακριβό μεταπτυχιακό, που αποκτάται υπό πίεση, σημαντικότερο από μια καλά αμειβόμενη δουλειά σε μπαρ;

Οι υπεροπροστατευτικοί γονείς πάντα έψαχναν για ένα πλεονέκτημα, παρά το γεγονός ότι αυτό μερικές φορές έχει αντίθετα αποτελέσματα.

Μια νέα μελέτη διαπιστώνει ότι στη Νότια Κορέα, όπου τα επιπλέον μαθήματα είναι πλέον τόσο εντατικά που οι μαθητές του λυκείου δεν κοιμούνται αρκετά, τα παιδιά που παρακολουθούν τα περισσότερα μαθήματα είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν συμπεριφορική αποσύνδεση στο σχολείο.

Δεν είναι σαφές πώς αυτό βοηθάει κανέναν.

Ωστόσο, η παγκόσμια βιομηχανία των ιδιαίτερων συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Η ανησυχία για ένα μέλλον που αλλάζει συνέχεια

Η «παρανοϊκή ανατροφή» των παιδιών είναι πλέον πιο λογική, δεδομένου του επιπέδου αβεβαιότητας στην οικονομία, σύμφωνα με άρθρο στο Financial Times.

Ωστόσο, φαίνεται απίθανο να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας, ή ακόμα και το δικό μας, από τα ρομπότ, δεδομένης της ταχύτητας με την οποία οδεύουμε προς την γενετική τεχνητή νοημοσύνη.

Πριν από δέκα χρόνια η τάση ήταν «μάθε προγραμματισμό», τώρα είναι «διπλά μαθηματικά», αύριο μπορεί να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

Κατά κάποιον τρόπο, η συνειδητοποίηση ότι δεν υπάρχει μυστικό κλειδί, ούτε μαγική λύση, θα έπρεπε να αποτελεί ανακούφιση.

Ίσως η εκπαίδευση να μπορεί να επιστρέψει στην καλλιέργεια της περιέργειας και του πνευματικού ενδιαφέροντος, αντί να διοχετεύει τα παιδιά μέσα από συστήματα όπου υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση.

Ίσως η αξία του να εισέλθει κανείς σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ή μια εταιρεία υψηλού κύρους να ξεθωριάσει.

Και ίσως οι γονείς να σταματήσουν να έχουν εμμονή με το να ωθούν τα παιδιά τους στα επαγγέλματα στα οποία εργάστηκαν οι ίδιοι, και αντ’ αυτού να τα βοηθήσουν να βρουν αυτό που τους παθιάζει.

Πρόβλημα ή ευκαιρία για επαναξιολόγηση

«Λέω στους γονείς: αφήστε το παιδί σας να αποφασίσει», λέει ο Anthony Seldon, μακροχρόνιος διευθυντής σχολείου και εκπαιδευτικός.

«Δεν έχει να κάνει με εσάς, αλλά με το τι αγαπούν, σε τι πιστεύουν ότι είναι καλοί, τι χρειάζονται. Έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν δουλειά αν κάνουν κάτι που τους αρέσει πραγματικά».

Το βασικό μήνυμα από πολλούς ειδικούς είναι ότι ο ρόλος ενός γονιού είναι να προστατεύει τα παιδιά από το άγχος, όχι να τους επιβάλλει τις δικές του προσδοκίες.

Μια νέα μελέτη διαπιστώνει ότι το 42% των σημερινών φοιτητών σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ έχουν σκεφτεί να αλλάξουν το αντικείμενο σπουδών τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτά τα παιδιά είναι σαφώς ανήσυχα — αλλά είναι επίσης πιο πιθανό να εντοπίσουν τι είναι σωστό για αυτά, από ό,τι εμείς οι μεγαλύτεροι.

Στο βιβλίο της The Gift of Teenagers: Connect More, Worry Less, η ειδική ψυχικής υγείας Rachel Kelly προτρέπει τους γονείς να προσδιορίσουν τη δική τους έννοια της επιτυχίας και να σκεφτούν ποιος πραγματικά ωφελείται αν την επιβάλλουμε ασυνείδητα στα παιδιά μας.

Η Kelly περιγράφει τη δική της εμπειρία όταν ένιωσε «ένα κόκκινο πέπλο οργής» σε μια συνάντηση γονέων-καθηγητών, όταν ένας καθηγητής είπε ότι το παιδί της δεν θα μπορούσε να μπει στο σχολείο της προτίμησής της.

«Εκείνη την εποχή, δεν μπορούσα να συνδυάσω αυτό που πραγματικά ταίριαζε στο παιδί μου με τις προσδοκίες της κοινωνίας και, φυσικά, τις δικές μου ελπίδες», γράφει με αξιοθαύμαστη ειλικρίνεια.

Το να ωθείς ένα παιδί σε ένα περιβάλλον που δεν του ταιριάζει, υποστηρίζει, είναι η συνταγή για να γίνει υπερβολικά πιεσμένο και υπερβολικά ευαίσθητο στην κριτική, και κανένα από τα δύο δεν θα το βοηθήσει στη μετέπειτα ζωή του.

Τι πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά

Ποιες δεξιότητες είναι επιθυμητές;

Η βιβλιογραφία τείνει να τονίζει τρεις: την προσαρμοστικότητα, το να μαθαίνεις να αποτυγχάνεις και την ανεξάρτητη σκέψη.

Και πάλι, αυτό είναι υπέροχο νέο, αφού όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά της φυσιολογικής ανθρώπινης ζωής.

Ή τουλάχιστον ήταν, πριν οι γονείς αρχίσουν να εκφοβίζουν τους δασκάλους για να βάλουν το παιδί τους στην παράσταση, να τα σέρνουν σε υπερβολικά γεμάτο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και να δίνουν προτεραιότητα στα μαθήματα αντί να τα βάζουν να καθαρίσουν το δωμάτιό τους.

Μπορείς να μάθεις πώς να σηκώνεσαι και να προχωράς παίζοντας ομαδικό άθλημα με αξιοπρέπεια, βρίσκοντας μια δουλειά για τις διακοπές κάνοντας κάτι άγνωστο ή βλέποντας έναν γονιό να κάνει λάθη και να ανακάμπτει.

Τρία άλλα χαρακτηριστικά, που σπάνια αναφέρονται, φαίνεται να είναι κεντρικά για μια ουσιαστική ζωή.

Αυτά είναι η καλοσύνη, η εξοικονόμηση χρημάτων και το ενδιαφέρον για άλλους ανθρώπους τους οποίους αντιμετωπίζεις με σεβασμό.

Οι γονείς μπορούν να τα προβάλλουν αυτά δωρεάν.

Ανάγκη για αλλαγή στην Παιδεία

Είναι εύκολο να πούμε ότι το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό αντικείμενο δεν έχει σημασία — ότι ένα παιδί που θέλει να σπουδάσει ποίηση πρέπει να το κάνει.

Είναι πιο δύσκολο όταν είμαστε όλοι ακόμα παγιδευμένοι στον παλιό ανταγωνισμό. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα χρειάζονται μια επανάσταση.

Ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσουμε κάποια μακρά, ακριβά πτυχία που περιέχουν πολύ λίγη διδασκαλία και μπορούν γρήγορα να καταστούν παρωχημένα, με πιο ευέλικτη, τακτική αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Θα χρειαστούμε πιο σοβαρές μαθητείες σε όλες τις ηλικίες, για να προσαρμοστούμε στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Και οι εργοδότες πρέπει να βρουν τρόπο να μεταδώσουν την εμπειρογνωμοσύνη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης — και να διατηρήσουν τον δεσμό μαθητευόμενου-δασκάλου που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν από αμνημονεύτων χρόνων για να μεταδώσουν και να μάθουν δεξιότητες.

Προς το παρόν, οι «σχετικά ασφαλείς» τομείς φαίνεται να περιλαμβάνουν τη διδασκαλία, την υγειονομική περίθαλψη, την αστυνόμευση και τον στρατό.

Όλοι βασίζονται στην κρίση και όλοι έχουν μια έννοια της υπηρεσίας που μπορεί να είναι πιο ικανοποιητική και να προσφέρει μεγαλύτερη αξία στην κοινωνία από το περιορισμένο σύνολο επαγγελματικών ρόλων που συχνά αναφέρουν οι γονείς.

Ναι, δεν προσφέρουν τόσο υψηλά εισοδήματα.

Αλλά αν το παιδί σας δεν πρόκειται να εισαχθεί σε διδακτορικό πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, είναι σίγουρα καλύτερο να το εκτιμάτε για αυτό που είναι — και να μην το αφήνετε να δει ότι ανησυχείτε.