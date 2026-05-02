Τι πρέπει να μάθουν οι αγχώδεις γονείς για το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους στην εποχή της AI
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 02 Μαΐου 2026, 23:50

Τι πρέπει να μάθουν οι αγχώδεις γονείς για το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους στην εποχή της AI

Είναι αυταπάτη να πιστεύουμε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τις εκπαιδευτικές επιλογές των παιδιών μας από την τεχνολογία και την AI

Η μεγάλη ανακατανομή των θέσεων εργασίας από την AI πλησιάζει, και αυτό αρκεί για να προκαλέσει ζάλη σε οποιονδήποτε.

Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη αν είσαι ένας αγχώδης γονιός.

Θα γίνουν τα παιδιά μας θύματα του «Pac-Man» της τεχνητής νοημοσύνης;

Πρέπει να πιέσουμε τον επίδοξο φοιτητή της δραματικής να ενταχθεί στην μαζική στροφή προς τον θετικό κλάδο;

Είναι το ακριβό μεταπτυχιακό, που αποκτάται υπό πίεση, σημαντικότερο από μια καλά αμειβόμενη δουλειά σε μπαρ;

Οι υπεροπροστατευτικοί γονείς πάντα έψαχναν για ένα πλεονέκτημα, παρά το γεγονός ότι αυτό μερικές φορές έχει αντίθετα αποτελέσματα.

Μια νέα μελέτη διαπιστώνει ότι στη Νότια Κορέα, όπου τα επιπλέον μαθήματα είναι πλέον τόσο εντατικά που οι μαθητές του λυκείου δεν κοιμούνται αρκετά, τα παιδιά που παρακολουθούν τα περισσότερα μαθήματα είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν συμπεριφορική αποσύνδεση στο σχολείο.

Δεν είναι σαφές πώς αυτό βοηθάει κανέναν.

Ωστόσο, η παγκόσμια βιομηχανία των ιδιαίτερων συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Η ανησυχία για ένα μέλλον που αλλάζει συνέχεια

Η «παρανοϊκή ανατροφή» των παιδιών είναι πλέον πιο λογική, δεδομένου του επιπέδου αβεβαιότητας στην οικονομία, σύμφωνα με άρθρο στο Financial Times.

Ωστόσο, φαίνεται απίθανο να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας, ή ακόμα και το δικό μας, από τα ρομπότ, δεδομένης της ταχύτητας με την οποία οδεύουμε προς την γενετική τεχνητή νοημοσύνη.

Πριν από δέκα χρόνια η τάση ήταν «μάθε προγραμματισμό», τώρα είναι «διπλά μαθηματικά», αύριο μπορεί να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

Κατά κάποιον τρόπο, η συνειδητοποίηση ότι δεν υπάρχει μυστικό κλειδί, ούτε μαγική λύση, θα έπρεπε να αποτελεί ανακούφιση.

Ίσως η εκπαίδευση να μπορεί να επιστρέψει στην καλλιέργεια της περιέργειας και του πνευματικού ενδιαφέροντος, αντί να διοχετεύει τα παιδιά μέσα από συστήματα όπου υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση.

Ίσως η αξία του να εισέλθει κανείς σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ή μια εταιρεία υψηλού κύρους να ξεθωριάσει.

Και ίσως οι γονείς να σταματήσουν να έχουν εμμονή με το να ωθούν τα παιδιά τους στα επαγγέλματα στα οποία εργάστηκαν οι ίδιοι, και αντ’ αυτού να τα βοηθήσουν να βρουν αυτό που τους παθιάζει.

Πρόβλημα ή ευκαιρία για επαναξιολόγηση

«Λέω στους γονείς: αφήστε το παιδί σας να αποφασίσει», λέει ο Anthony Seldon, μακροχρόνιος διευθυντής σχολείου και εκπαιδευτικός.

«Δεν έχει να κάνει με εσάς, αλλά με το τι αγαπούν, σε τι πιστεύουν ότι είναι καλοί, τι χρειάζονται. Έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν δουλειά αν κάνουν κάτι που τους αρέσει πραγματικά».

Το βασικό μήνυμα από πολλούς ειδικούς είναι ότι ο ρόλος ενός γονιού είναι να προστατεύει τα παιδιά από το άγχος, όχι να τους επιβάλλει τις δικές του προσδοκίες.

Μια νέα μελέτη διαπιστώνει ότι το 42% των σημερινών φοιτητών σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ έχουν σκεφτεί να αλλάξουν το αντικείμενο σπουδών τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτά τα παιδιά είναι σαφώς ανήσυχα — αλλά είναι επίσης πιο πιθανό να εντοπίσουν τι είναι σωστό για αυτά, από ό,τι εμείς οι μεγαλύτεροι.

Στο βιβλίο της The Gift of Teenagers: Connect More, Worry Less, η ειδική ψυχικής υγείας Rachel Kelly προτρέπει τους γονείς να προσδιορίσουν τη δική τους έννοια της επιτυχίας και να σκεφτούν ποιος πραγματικά ωφελείται αν την επιβάλλουμε ασυνείδητα στα παιδιά μας.

Η Kelly περιγράφει τη δική της εμπειρία όταν ένιωσε «ένα κόκκινο πέπλο οργής» σε μια συνάντηση γονέων-καθηγητών, όταν ένας καθηγητής είπε ότι το παιδί της δεν θα μπορούσε να μπει στο σχολείο της προτίμησής της.

«Εκείνη την εποχή, δεν μπορούσα να συνδυάσω αυτό που πραγματικά ταίριαζε στο παιδί μου με τις προσδοκίες της κοινωνίας και, φυσικά, τις δικές μου ελπίδες», γράφει με αξιοθαύμαστη ειλικρίνεια.

Το να ωθείς ένα παιδί σε ένα περιβάλλον που δεν του ταιριάζει, υποστηρίζει, είναι η συνταγή για να γίνει υπερβολικά πιεσμένο και υπερβολικά ευαίσθητο στην κριτική, και κανένα από τα δύο δεν θα το βοηθήσει στη μετέπειτα ζωή του.

Τι πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά

Ποιες δεξιότητες είναι επιθυμητές;

Η βιβλιογραφία τείνει να τονίζει τρεις: την προσαρμοστικότητα, το να μαθαίνεις να αποτυγχάνεις και την ανεξάρτητη σκέψη.

Και πάλι, αυτό είναι υπέροχο νέο, αφού όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά της φυσιολογικής ανθρώπινης ζωής.

Ή τουλάχιστον ήταν, πριν οι γονείς αρχίσουν να εκφοβίζουν τους δασκάλους για να βάλουν το παιδί τους στην παράσταση, να τα σέρνουν σε υπερβολικά γεμάτο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και να δίνουν προτεραιότητα στα μαθήματα αντί να τα βάζουν να καθαρίσουν το δωμάτιό τους.

Μπορείς να μάθεις πώς να σηκώνεσαι και να προχωράς παίζοντας ομαδικό άθλημα με αξιοπρέπεια, βρίσκοντας μια δουλειά για τις διακοπές κάνοντας κάτι άγνωστο ή βλέποντας έναν γονιό να κάνει λάθη και να ανακάμπτει.

Τρία άλλα χαρακτηριστικά, που σπάνια αναφέρονται, φαίνεται να είναι κεντρικά για μια ουσιαστική ζωή.

Αυτά είναι η καλοσύνη, η εξοικονόμηση χρημάτων και το ενδιαφέρον για άλλους ανθρώπους τους οποίους αντιμετωπίζεις με σεβασμό.

Οι γονείς μπορούν να τα προβάλλουν αυτά δωρεάν.

Ανάγκη για αλλαγή στην Παιδεία

Είναι εύκολο να πούμε ότι το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό αντικείμενο δεν έχει σημασία — ότι ένα παιδί που θέλει να σπουδάσει ποίηση πρέπει να το κάνει.

Είναι πιο δύσκολο όταν είμαστε όλοι ακόμα παγιδευμένοι στον παλιό ανταγωνισμό. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα χρειάζονται μια επανάσταση.

Ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσουμε κάποια μακρά, ακριβά πτυχία που περιέχουν πολύ λίγη διδασκαλία και μπορούν γρήγορα να καταστούν παρωχημένα, με πιο ευέλικτη, τακτική αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Θα χρειαστούμε πιο σοβαρές μαθητείες σε όλες τις ηλικίες, για να προσαρμοστούμε στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Και οι εργοδότες πρέπει να βρουν τρόπο να μεταδώσουν την εμπειρογνωμοσύνη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης — και να διατηρήσουν τον δεσμό μαθητευόμενου-δασκάλου που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν από αμνημονεύτων χρόνων για να μεταδώσουν και να μάθουν δεξιότητες.

Προς το παρόν, οι «σχετικά ασφαλείς» τομείς φαίνεται να περιλαμβάνουν τη διδασκαλία, την υγειονομική περίθαλψη, την αστυνόμευση και τον στρατό.

Όλοι βασίζονται στην κρίση και όλοι έχουν μια έννοια της υπηρεσίας που μπορεί να είναι πιο ικανοποιητική και να προσφέρει μεγαλύτερη αξία στην κοινωνία από το περιορισμένο σύνολο επαγγελματικών ρόλων που συχνά αναφέρουν οι γονείς.

Ναι, δεν προσφέρουν τόσο υψηλά εισοδήματα.

Αλλά αν το παιδί σας δεν πρόκειται να εισαχθεί σε διδακτορικό πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, είναι σίγουρα καλύτερο να το εκτιμάτε για αυτό που είναι — και να μην το αφήνετε να δει ότι ανησυχείτε.

Παγκόσμια οικονομία: «Ένας νέος υπέροχος κόσμος» ως το 2030

Παγκόσμια οικονομία: «Ένας νέος υπέροχος κόσμος» ως το 2030

Επιτόκια: Το πρόβλημα του αυξημένου κόστους χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;
Κόσμος 01.05.26

Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;

Η στρατιωτική προοπτική δεν περιορίζεται απλώς στην περιγραφή του μέλλοντος· συμβάλλει στη διαμόρφωσή του. Τι καθοδηγεί την τρέχουσα αντίληψή μας για τον πόλεμο και τι αφήνει στη σκιά;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;
Ψηφιακός μετασχηματισμός 01.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;

Η τεχνητή νοημοσύνη γκρεμίζει την παραδοσιακή καριέρα και γεννά «CEOs από απελπισία», μετατοπίζοντας τον εργασιακό χάρτη από την καταστροφή στην προσαρμογή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι
Κόσμος 30.04.26

Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι

Βλέπουν οι νέοι Ευρωπαίοι το ίντερνετ ως πολιτική αρένα; Δεδομένου ότι η online συμμετοχή τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, πώς συγκρίνονται οι χώρες σε ολόκληρη την ήπειρο;

Σύνταξη
Η στάθμη ανεβαίνει, η γη υποχωρεί – Εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται καθώς οι εκβολές των ποταμών βυθίζονται
Περιβάλλον 29.04.26

Η στάθμη ανεβαίνει, η γη υποχωρεί – Εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται καθώς οι εκβολές των ποταμών βυθίζονται

Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις προκαλούν καθίζηση στις εκβολές των μεγαλύτερων ποταμών, ενώ παράλληλα η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Στάρμερ προτρέπει σε αυστηρή δράση κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων μετά από αντισημιτικές επιθέσεις
Φόβος τρομοκρατίας 03.05.26

Ο Στάρμερ προτρέπει σε αυστηρή δράση κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων μετά από αντισημιτικές επιθέσεις

Ο Κιρ Στάρμερ ισχυρίστηκε ότι οι επαναλαμβανόμενες φιλοπαλαιστινιακές πορείες είχαν ένα «σωρευτικό αποτέλεσμα». Και ότι αυτό συνδέεται με την αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύνταξη
Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2: Στο +14 από τη Ρεάλ οι Καταλανοί, έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον τίτλο
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2: Στο +14 οι Καταλανοί, έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον τίτλο

Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 2-1 την Οσασούνα στην Παμπλόνα, πήγε στο +14 από τη Ρέάλ και σε περίπτωση που η «βασίλισσα» γκελάρει με την Εσπανιόλ θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια.

Σύνταξη
Η Φαμαλικάο άφησε εκτός τίτλου τη Μπενφίκα (2-2) και ο Μουρίνιο στον πάγκο τον Παυλίδη
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Η Φαμαλικάο άφησε εκτός τίτλου τη Μπενφίκα (2-2) και ο Μουρίνιο στον πάγκο τον Παυλίδη

Η Μπενφίκα έχασε κάθε ελπίδα για τον τίτλο στην Primeira Liga μετά το 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάo. Στον πάγκο, σε όλο το παιχνίδι, άφησε τον πρώτο σκόρερ της. Βαγγέλη Παυλίδη ο Μουρίνιο.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Το να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα»
Μπάσκετ 02.05.26

Μπενίτεθ: «Το να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα»

Σύμφωνα με τον Ράφα Μπενίτεθ η είσοδος του Παναθηναϊκού στην πρώτη τετράδα της Super League και η συμμετοχή του στα πλέι οφ του 1-4 ήταν επίτευγμα βάσει της θέσης που είχε πριν αναλάβει ο ίδιος.

Σύνταξη
Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο
Διεθνής Οικονομία 02.05.26

Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο

Οι εφαρμογές, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οι αβέβαιες προοπτικές εργασίας ωθούν τη Gen Z να εισέλθει νωρίτερα στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας τη σύνεση με την ανάληψη κινδύνων

Σύνταξη
Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ
Μπάσκετ 02.05.26

Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική μπάσκετ

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε στις ΗΠΑ με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς και συζήτησαν και το ενδεχόμενο ο γιος του, Αντρέι Στογιάκοβιτς, να αγωνιστεί μελλοντικά στην Εθνικής Ελλάδας.

Σύνταξη
Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης
Οικονομία του πολέμου 02.05.26

Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης

Το 2025, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν στα 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο
ποντικοφάρμακο 02.05.26

Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο

Η αστυνομία της Αυστρίας συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να εκβιάσει την εταιρία βρεφικών τροφών HIPP μολύνοντας παιδικές τροφές με ποντικοφάρμακο

Σύνταξη
Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα: Η μάχη με τις φλόγες στο παλιό εργοστάσιο ελαστικών
Ελλάδα 02.05.26

Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα: Η μάχη με τις φλόγες στο παλιό εργοστάσιο ελαστικών

Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Λεύκα Πάτρας, όπου καίγονται ελαστικά σε βιομηχανικό χώρο. Εστάλη μήνυμα από το 112 για επικίνδυνους καπνούς.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες

Με κορυφαίο τον Γιόκερες (δύο γκολ και ασίστ) η Άρσεναλ «λύγισε» εύκολα τη Φούλαμ (3-0) και πλέον βρίσκεται στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» όμως να έχουν δύο ματς περισσότερα.

Σύνταξη
LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Οσασούνα – Μπαρτσελόνα για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα
Stories 02.05.26

Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα

Η δυσπιστία απέναντι στη διαβόητη κόμισσα Μπάτορι είχε περισσότερο να κάνει με τα σχέδια των άλλων ευγενών για την περιουσία της παρά με πραγματικούς φόβους ότι βασάνιζε κορίτσια.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»

Ο Ροντινέι μίλησε για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για τη σχέση του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και για τη φιλία του με τον σπουδαίο Ζιοβάνι.

Σύνταξη
«Να ραφτώ ή να μη ραφτώ;»: Τι αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της;
Βίντεο 02.05.26

«Να ραφτώ ή να μη ραφτώ;»: Τι αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της;

«Δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι καλεσμένη», είπε μεταξύ άλλων η Σίσσυ Χρηστίδου για τον για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της, ενώ έκανε και μία αποκάλυψη

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

