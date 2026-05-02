Καστοριά: Ισχυρή έκρηξη σε σπίτι στους Μανιάκους – Τραυματίστηκε 15χρονος
Η έκρηξη σημειώθηκε στο δωμάτιο του ανήλικου στους Μανιάκους στην Καστοριά
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε σπίτι στο χωριό Μανιάκοι στην Καστοριά με συνέπεια να τραυματιστεί ένας 15χρονος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του με τις αρχές να εξετάζουν κάθε σενάριο.
Ισχυρή έκρηξη
Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές εντός και εκτός του δωματίου του και εκτόξευση αντικειμένων μέτρα μακριά από το αυτό.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του 15χρονου από τα συντρίμμια του δωματίου.
Ο 15χρονος παρελήφθη από τους διασώστες του ΕΚΑΒ Καστοριάς έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα και η έκταση των τραυμάτων του.
Αυτή την ώρα, κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται στο σπίτι και διενεργεί εξονυχιστική έρευνα. Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και υπολείμματα υλικών από το δωμάτιο, προκειμένου να διαπιστώσουν την αιτία της έκρηξης.
