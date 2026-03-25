Τραγωδία στον Βόλο – Δύο νεκρές γυναίκες και ένας τραυματίας από έκρηξη σε σπίτι
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έκρηξη φιάλης υγραερίου σε οικία στην περιοχή Αγία Παρασκευή στον Βόλο - Η 60χρονη γυναίκα και η μητέρα της 80 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένες
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στον Βόλο μετά από ισχυρή έκρηξη και φωτιά που σημειώθηκε το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρές γυναίκες και έναν άνδρα τραυματία.
Σύμφωνα με το THENEWSPAPER, όλα έγιναν λίγο πριν τις 16:00, όταν μια δυνατή έκρηξη αναστάτωσε τη γειτονιά, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες ηλικίας περίπου 80 και 60 ετών, οι οποίες φέρεται να ήταν μητέρα και κόρη.
Το σημείο της τραγωδίας
Παράλληλα, ένα ακόμη άτομο μικρότερης ηλικίας έχει τραυματιστεί και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, καθώς και πληρώματα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού και παροχής βοήθειας.
Επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Κατά την κατάσβεση εντοπίστηκαν οι σοροί των δύο γυναικών απανθρακωμένες. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έκρηξη φιάλης υγραερίου, πιθανόν από σόμπα, ωστόσο τα ακριβή αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, ανήμερα της εθνικής επετείου.
