Τραγωδία στη Λάρισα – Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα
Μια ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή κατά τη διάρκεια κατάσβεσης σε διαμέρισμα στη Λάρισα.
Τραγωδία στη Λάρισα καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Λάρισα και συγκεκριμένα στη συνοικία Νέα Σμύρνη.
Το άψυχο σώμα της ηλικιωμένης εντοπίστηκε από άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οι οποίοι κατέφθασαν στο διαμέρισμα για να σβήσουν την φωτιά.
