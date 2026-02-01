Νάουσα: Νεκρός 61χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του
Το έργο της κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με επτά πυροσβέστες και δύο οχήματα
Άνδρας περίπου 60 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στη Νάουσα.
Τον άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Νάουσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο του υπνοδωματίου της μονοκατοικίας.
Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 12:00, ενώ στην κατάσβεση επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε κατοικία στη Νάουσα Ημαθίας. Επιχειρούν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 1, 2026
