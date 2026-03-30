Γκύζη: Φωτιά σε διαμέρισμα από έκρηξη φιάλης – Εκτοξεύτηκε στην απέναντι πολυκατοικία

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (30.03) στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην περιοχή του Γκύζη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ειδικό βαρχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε μετά από έκρηξη φιάλης σε διαμέρισμα επί της οδού Κάλβου.

Όπως έγινε γνωστό στο διαμέρισμα έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις τους.

Μετά από λίγη ώρα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.