Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ – Κάηκε ολοσχερώς
Το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες κινούμενο στον δρόμο Θεσσαλονίκη - Σέρρες, στη θέση Σοφούλα
- Ακτινολόγοι προειδοποιούν για πιθανές απάτες με deepfake ακτινογραφίες
- Γονείς καταγγέλλουν την παιδίατρο του νοσοκομείου Ζακύνθου – «Τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα»
- Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που έφυγε το αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford» από τη Σούδα
- Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας της κακοκαιρίας «Deborah» - Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο
Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ, στη θέση Σοφούλα, στον δρόμο Θεσσαλονίκη – Σέρρες σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/03).
Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα με 10 πυροσβέστες για την κατάσβεση.
Στις φλόγες το λεωφορείο
Όπως φαίνεται και στις εικόνες από το Live Lagadas το λεωφορείο κάηκε ολοσχερώς.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε λεωφορείο επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Σερρών στη Δορκάδα Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 26, 2026
Δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον τραυματισμό ενώ ερευνώνται τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι μάλλον πρόκειται για κάποια τεχνική βλάβη του οχήματος.
- Ιωάννα Παλιοσπύρου: Συνεχίζει τις επεμβάσεις στο εξωτερικό
- Τουρκία – Ρουμανία 1-0: «Βλέπουν» Μουντιάλ με Καντίογλου οι Τούρκοι
- Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
- Κρήτη: Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε βραχώδες σημείο στα Χανιά
- Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας
- ΕΕ: Πώς συνδέει η Κάγια Κάλας τον πόλεμο στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία με τη Ρωσία
- Μήτογλου: «Όταν είμαστε με την πλάτη στον τοίχο παίζουμε πολύ καλύτερα»
- Τουλάχιστον 100 νεκροί σε Κένυα και Τανζανία εξαιτίας κατολισθήσεων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις