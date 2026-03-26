view
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
26.03.2026 | 21:10
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στο Κολυμπάρι
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InShorts 26 Μαρτίου 2026, 18:23
Eνσωμάτωση

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ – Κάηκε ολοσχερώς

Το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες κινούμενο στον δρόμο Θεσσαλονίκη - Σέρρες, στη θέση Σοφούλα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κι όμως η τύχη είναι θέμα νοοτροπίας

Spotlight

Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ, στη θέση Σοφούλα, στον δρόμο Θεσσαλονίκη – Σέρρες σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/03).

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα με 10 πυροσβέστες για την κατάσβεση.

Στις φλόγες το λεωφορείο

Όπως φαίνεται και στις εικόνες από το Live Lagadas το λεωφορείο κάηκε ολοσχερώς.

Δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον τραυματισμό ενώ ερευνώνται τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι μάλλον πρόκειται για κάποια τεχνική βλάβη του οχήματος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Βουτιά σε μετοχές και άνοδος πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κι όμως η τύχη είναι θέμα νοοτροπίας

Κόσμος
Ένα εκατομμύριο Ιρανοί έτοιμοι για χερσαία σύγκρουση με τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream view
Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού
Συναγερμός στην Πυροσβεστική 26.03.26

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και λόγω του έντονου καπνού κρίθηκε απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Άκαρπες οι έρευνες για τον δύτη – «Μάλλον πέρασε τα κάγκελα και τον τράβηξε μέσα»
Αγωνία 25.03.26

Πρώην δύτης που είχε βρει στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια τα οστά του ενός από τους δύο Αμερικανούς που πνίγηκαν το 1978 εκτιμά τι μπορεί να συνέβη στον 34χρονο που αγνοείται

Σύνταξη
Ο Σάντσεθ προειδοποιεί: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει πολύ χειρότερες συνέπειες από αυτόν στο Ιράκ το 2003»
Ισπανία 25.03.26

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003 δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της και, αντίθετα, επιδείνωσε τις συνθήκες διαβίωσης των απλών ανθρώπων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν – To αμήχανο χαμόγελο του υπουργού Πολέμου
InShorts 24.03.26

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ χαμογέλασε αμήχανα, καθώς ο Τραμπ συνέχιζε να συζητά τις εν εξελίξει συνομιλίες με το Ιράν, ισχυριζόμενος ότι είχαν «ξεκινήσει χθες το βράδυ».

Σύνταξη
Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 24.03.26

Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή

Μίνα Μουστάκα
Κολομβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες
Αδιευκρίνιστα τα αίτια 23.03.26

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί - Το αεροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς – «Τα έκανα θάλασσα»
Κόσμος 23.03.26

Η σύγκρουση του αεροσκάφους με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο στη Νέα Υόρκη είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουρκία – Ρουμανία 1-0: «Βλέπουν» Μουντιάλ με Καντίογλου οι Τούρκοι
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Με γκολ του Καντίογλου στο 53', η Τουρκία του Μοντέλα νίκησε 1-0 τη Ρουμανία στο γήπεδο της Μπεσίκτας κι έγινε η πρώτη ομάδα που περνάει στους τελικούς των ευρωπαϊκών πλέι οφ για πρόκριση στο Μουντιάλ

Σύνταξη
Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
Ελλάδα 26.03.26

Η υπόθεση με τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη με τους εκατοντάδες πλαστούς πίνακες έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στον χώρο της τέχνης, αναδεικνύοντας τα κενά στον έλεγχο αυθεντικότητας.

Σύνταξη
Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας
Βενεζουέλα 26.03.26

«Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δίκες, δεδομένου ότι δεν έχουν ασκήσει δίωξη παρά μόνο για ένα μέρος όσων έκανε ο Μαδούρο. Θα υπάρξουν κι άλλες υποθέσεις, όπως πιθανότατα ξέρετε» είπε.

Σύνταξη
«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» – Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»
R2-D2 26.03.26

Με τη συνοδεία ρομπότ σε σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίστηκε η Μελάνια Τραμπ και μια ειδική στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει τους κρυφούς διαλόγους της αίθουσας.

Έφη Αλεβίζου
Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού
Συναγερμός στην Πυροσβεστική 26.03.26

Σύνταξη
Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές – Τουλάχιστον 23 νεκροί – Σοκαριστικά πλάνα (βίντεο)
Σοκαριστικά πλάνα 26.03.26

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπαγκλαντές ύστερα από πτώση επιβατικού λεωφορείου από φέριμποτ στα νερά του ποταμού Πάντμα ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει μία απογοήτευση που πρέπει να διαχειριστούμε – Χαρούμενος που έχω παιδιά με ταλέντο»
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Οι δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του φιλικού αγώνα της Εθνικής με την Παραγουάη. Τι είπε για το μέλλον της ομάδας αλλά και για την αποχώρηση του Μάνταλου.

Σύνταξη
Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια
Σταγόνα στον ωκεανό 26.03.26

Η ονομαστική αύξηση των 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό εξανεμίζεται άμεσα από τη στεγαστική κρίση και τον επίμονο πληθωρισμό τροφίμων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Πώς περιγράφει τη δολοφονία του Κλεομένη ο 19χρονος που ήταν μαζί του
Ελλάδα 26.03.26

Για τη διαδρομή που ακολούθησαν από τις Συκιές μέχρι την Καλαμαριά και τη γνωριμία του Κλεομένη με τον καθ'ομολογία δράστη μίλησε ο 19χρονος στην απολογία του.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου – Ποια παιχνίδια θα χάσει
Μπάσκετ 26.03.26

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού του ποδιού και δεν υπολογίζεται για το ματς με την Μονακό (27/3, 21:15). Αμφίβολος για το ντέρμπι με Ολυμπιακό

Σύνταξη
Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Πένθος 26.03.26

Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΟΦΗ: Τα 4.700 εισιτήρια που βρήκαν ήδη κάτοχο και τι ισχύει με τα υπόλοιπα
Τελικός Κυπέλλου 26.03.26

Σε έντονους ρυθμούς «φεύγουν» τα εισιτήρια που έχει στη διάθεσή τής η ΠΑΕ ΟΦΗ για τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 4.700 «κομμάτια» που έχουν ήδη βρει κατόχους

Σύνταξη
Κώστας Τσουκαλάς: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που πυροδότησαν στο ζήτημα των υποκλοπών οι δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Κώστα Τσουκαλά, ρωτά: «Γιατί η κυβέρνηση δεν μας απαντά με ένα “ναι” ή ένα “όχι” για το αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;».

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
Απόρρητο