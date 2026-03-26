Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ – Κάηκε ολοσχερώς

Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ, στη θέση Σοφούλα, στον δρόμο Θεσσαλονίκη – Σέρρες σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/03).

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα με 10 πυροσβέστες για την κατάσβεση.

Στις φλόγες το λεωφορείο

Όπως φαίνεται και στις εικόνες από το Live Lagadas το λεωφορείο κάηκε ολοσχερώς.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε λεωφορείο επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Σερρών στη Δορκάδα Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 26, 2026

Δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον τραυματισμό ενώ ερευνώνται τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι μάλλον πρόκειται για κάποια τεχνική βλάβη του οχήματος.