Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λεωφόρο Συγγρού
Μετά τα μεσάνυχτα αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή της Λεωφόρου Συγγρού με την Αμφιθέας τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.
Πυρκαγιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο που εκινείτο στη Λεωφόρο Συγγρού και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής προκειμένου να κατασβεστεί.
Το περιστατικό συνέβη μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη στη συμβολή της Λεωφόρου Συγγρού με τη Λεωφόρο Αμφιθέας, στο ύψος της Νέας Σμύρνης, και στο ρεύμα προς Αθήνα.
Αυτοκίνητο που εκινείτο επί της Λεωφόρου Συγγρού άρχισε να βγάζει καπνούς και ξαφνικά τυλίχτηκε στις φλόγες
Ο οδηγός του αυτοκινήτου είδε καπνούς να βγαίνουν από το μπροστινό τμήμα του οχήματος όπου βρίσκεται η μηχανή και το ακινητοποίησε στην άκρη του δρόμου.
Ευτυχώς, πρόλαβε και βγήκε από αυτό διότι αμέσως τυλίχτηκε στις φλόγες. Ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική που κατέφτασε με 2 οχήματα και 7 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν σε λίγα λεπτά να σβήσουν τη φωτιά.
Αποκλείστηκαν δύο λωρίδες
Ταυτόχρονα, περιπολικά της αστυνομίας απέκλεισαν τη δεξιά και μεσαία λωρίδα της Λεωφόρου για λόγους ασφαλείας χωρίς, ωστόσο, να προκληθεί πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων.
