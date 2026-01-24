Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εγνατία Οδό – Μετέφερε πλαστικά
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ χρειάστηκε να κλείσει η Εγνατία Οδός και η κίνηση να εκτραπεί από την παλιά εθνική.
- ICE... age στις ΗΠΑ - Όταν η μπουκιά παγώνει στον αέρα μαζί με το πιρούνι (βίντεο)
- Φρίκη στον Βόσπορο: Εντοπίστηκε η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι
- Οι δύο φάσεις της κακοκαιρίας που έπνιξε την Αττική και το κρίσιμο τρίωρο
- Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές της γρίπης - Επιδεινώθηκε η κατάστασή της
Στις φλόγες παραδόθηκε νταλίκα στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
Η φωτιά ξέσπασε όταν το βαρύ όχημα βρισκόταν στο 100ο χιλιόμετρο, κοντά στο Μικρό Περιστέρι Ιωαννίνων.
Η νταλίκα στις φλόγες
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ χρειάστηκε να κλείσει το ένα ρεύμα της Εγνατίας και η κίνηση να εκτραπεί από την παλιά εθνική.
Σύμφωνα με πληροφορίες το φορτηγό μετέφερε πλαστικά.
Η νταλίκα κάηκε ολοσχερώς
- Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η πρώτη δόση για το 2026
- Επίδομα έως 17.500 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Ανοίγει η πλατφόρμα για νέους 18–29 ετών
- Ξεσπά ο πατέρας του παιδιού που η διευθύντρια τον φίμωσε με χαρτοταινία – «Περιμένω να ακούσω γιατί»
- LIVE: Μπέρνλι – Τότεναμ
- Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εγνατία Οδό – Μετέφερε πλαστικά
- LIVE: Φούλαμ – Μπράιτον
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς
- Φάμελλος: Εκτεθειμένος και υποτελής στον Τραμπ ο Μητσοτάκης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις