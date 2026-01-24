Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εγνατία Οδό – Μετέφερε πλαστικά

Στις φλόγες παραδόθηκε νταλίκα στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά ξέσπασε όταν το βαρύ όχημα βρισκόταν στο 100ο χιλιόμετρο, κοντά στο Μικρό Περιστέρι Ιωαννίνων.

Η νταλίκα στις φλόγες

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ χρειάστηκε να κλείσει το ένα ρεύμα της Εγνατίας και η κίνηση να εκτραπεί από την παλιά εθνική.

Σύμφωνα με πληροφορίες το φορτηγό μετέφερε πλαστικά.

Η νταλίκα κάηκε ολοσχερώς