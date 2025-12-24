Φωτιά σε όχημα στο κέντρο της Αθήνας – Έκλεισε η Μαυροματαίων στο Πεδίον του Άρεως

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης, για φωτιά σε όχημα στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα ταξί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες επί της οδού Μαυροματαίων στο Πεδίον του Άρεως.

Επέμβαση της πυροσβεστικής

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις με δύο οχήματα για την κατάσβεση. Παράλληλα η Αστυνομία έκλεισε τον δρόμο από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Μετά από μισή ώρα περίπου η φωτιά έσβησε και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό Μαυροματαίων.

Δείτε βίντεο με το φλεγόμενο όχημα