Φωτιά σε όχημα στο κέντρο της Αθήνας – Έκλεισε η Μαυροματαίων στο Πεδίον του Άρεως
Φωτιά εκδηλώθηκε σε ταξί κινούμενο στην οδό Μαυροματαίων στο Πεδίον του Άρεως
- Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την Σύλβα Ακρίτα – «Ιστορική μορφή του κοινοβουλευτισμού»
- NASA: Αυτός είναι ο νέος χάρτης του σύμπαντος – Τα 102 χρώματα του ουρανού
- Πού βρίσκεται τώρα ο Άγιος Βασίλης; Δείτε live το ταξίδι του σε όλο τον κόσμο
- Η Ρωσία κατοχύρωσε πατέντα για διαστημικό σταθμό με τεχνητή βαρύτητα
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης, για φωτιά σε όχημα στο κέντρο της Αθήνας.
Συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα ταξί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες επί της οδού Μαυροματαίων στο Πεδίον του Άρεως.
Επέμβαση της πυροσβεστικής
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις με δύο οχήματα για την κατάσβεση. Παράλληλα η Αστυνομία έκλεισε τον δρόμο από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.
Μετά από μισή ώρα περίπου η φωτιά έσβησε και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό Μαυροματαίων.
Δείτε βίντεο με το φλεγόμενο όχημα
- Φλαμένγκο: Ρεκόρ στην ιστορία της Βραζιλίας στα έσοδα με 322 εκατομμύρια ευρώ στο 2025!
- Στα πόσα ποτά σας πιάνει το αλκοτέστ – Τι έχει αλλάξει με τον νέο ΚΟΚ
- Ρωσία: Καταρρίψεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα
- Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025
- Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε
- Η Παπαμιχαήλ και το όνειρο της συμμετοχής στο κυρίως ταμπλό του Αυστραλιανού Όπεν
- Νιγηρία: Έκρηξη σε τζαμί στην πόλη Μαϊντουγκούρι – Τουλάχιστον επτά νεκροί και πολλοί τραυματίες
- Ο κύκλος εργασιών της παραγωγής ασφαλίστρων το δεκάμηνο του 2025 – Πώς κινήθηκαν οι επιμέρους κλάδοι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις