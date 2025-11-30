Φωτιά σε ΙΧ στην Πατησίων – Με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων
Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ΙΧ ενώ ήταν εν κινήσει στην Πατησίων στο ρεύμα προς Νέα Φιλαδέλφεια μετά το ύψος της πλατείας Κολιάτσου
Φωτιά εκδηλώθηκε σε ΙΧ αυτοκίνητο νωρίς το βράδυ της Κυριακής στην άνοδο της Πατησίων.
Το όχημα ήταν εν κινήσει μεταξύ της πλατείας Κολιάτσου και του Αγίου Λουκά όταν η μηχανή τυλίχθηκε στις φλόγες.
Διακοπή της κυκλοφορίας
Ο οδηγός το εγκατέλειψε χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για την κατάσβεση. Το αυτοκίνητο κάηκε σχεδόν ολοσχερώς.
Για αρκετή ώρα παρέμενε κλειστή η άνοδος της Πατησίων προς Γαλάτσι και Νέα Φιλαδέλφεια με συνέπεια να σχηματιστούν ουρές οχημάτων.
