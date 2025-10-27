Φωτιά σε ΙΧ στην οδό Λιοσίων στην Αθήνα – Έκλεισε το ρεύμα προς Κηφισό
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στη Λιοσίων και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις
Φωτιά εκδηλώθηκε σε ΙΧ αυτοκίνητο στην οδό Λιοσίων στην Αθήνα νωρίς το βράδυ της Δευτέρας με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.
Έκλεισε για λίγο ο δρόμος
Η κυκλοφορία διακόπηκε για λίγη ώρα στην Λιοσίων, στο ρεύμα προς Κηφισό από το ύψος της οδού Ζερβουδάκη με συνέπεια να προκληθεί μποτιλιάρισμα στο σημείο.
