Φωτιά σε ΙΧ στην οδό Λιοσίων στην Αθήνα – Έκλεισε το ρεύμα προς Κηφισό

Φωτιά εκδηλώθηκε σε ΙΧ αυτοκίνητο στην οδό Λιοσίων στην Αθήνα νωρίς το βράδυ της Δευτέρας με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.

Έκλεισε για λίγο ο δρόμος

Η κυκλοφορία διακόπηκε για λίγη ώρα στην Λιοσίων, στο ρεύμα προς Κηφισό από το ύψος της οδού Ζερβουδάκη με συνέπεια να προκληθεί μποτιλιάρισμα στο σημείο.