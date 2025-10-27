Συναγερμός για φωτιά στον Πύργο Αθηνών – Εκκενώνεται το κτίριο
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μύριζε καμένο και όπως έγινε γνωστό έπιασε φωτιά σε υπόγειο χώρο του κτιρίου
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική από φωτιά στον Πύργο Αθηνών.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μύριζε καμένο και όπως έγινε γνωστό είχε πιάσει φωτιά σε υπόγειο χώρο του κτιρίου σε καλώδια.
Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ελέγχουν το σημείο.
Το κτίριο εκκενώνεται προκειμένου να ελεγχθούν όλοι οι χώροι και να υπάρξει άμεση κατάσβεση της φωτιάς.
