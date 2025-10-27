Φωτιά σε όχημα στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού δίπλα στο εμπορικό κέντρο στο Αιγάλεω
Ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα και το εγκατέλειψε εγκαίρως όταν η φωτιά άρχισε να εξαπλώνεται στο μικρό βαν στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού
Φωτιά σε όχημα εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού και δίπλα στο εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στο ύψος του Αιγάλεω.
Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα βαν που τυλίχθηκε στις φλόγες στη διασταύρωση της οδού Προόδου με τον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού.
Το όχημα στις φλόγες
Όπως φαίνεται και στις εικόνες που εξασφάλισε το in η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από το όχημα.
Ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα και το εγκατέλειψε το βαν εγκαίρως.
Οι υπεύθυνοι ασφαλείας του εμπορικού κέντρου που είδαν τι συμβαίνει έσπευσαν στο σημείο με πυροσβεστήρες και περιόρισαν τις φλόγες ενώ άμεσα ενημερώθηκε και η Πυροσβεστική.
Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα που έσβησαν πλήρως της φωτιά.
