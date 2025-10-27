Νέα Φιλαδέλφεια: Ζημιές σε τουλάχιστον οκτώ αυτοκίνητα από τη φωτιά στην αντιπροσωπεία – Εξετάζεται το σενάριο εμπρησμού
Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και ερευνά για τυχόν στοιχεία για τη φωτιά που προκλήθηκε τα ξημερώματα
Τουλάχιστον πέντε οχήματα κάηκαν ολοσχερώς και τρία μερικώς από τη φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη στον παράδρομο της εθνικής οδού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Ειδικότερα, στις 03:30 ξέσπασε φωτιά στην αντιπροσωπεία, με τις Αρχές να εξετάζουν το σενάριο του εμπρησμού για την πρόκληση της φωτιάς. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και ερευνά για τυχόν στοιχεία, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και η ΕΛ.ΑΣ.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν δώδεκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
«Κατεσβέσθη πυρκαγιά σε αυτοκίνητα, σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο έκθεσης αυτοκινήτων, σε περιοχή του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Αττικής. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα», αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας:
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε αυτοκίνητα, σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο έκθεσης αυτοκινήτων, σε περιοχή του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Αττικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 27, 2025
- Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…
- A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
- Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο
- Halloween: Ένα «trick or treat» που θα γίνει «stream & scream»
- Τουρκία: Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
- Φοινικούντα: Έρχονται νέες συλλήψεις – Το σημαντικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις