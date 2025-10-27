Νέα Φιλαδέλφεια: Στις φλόγες αυτοκίνητα έκθεσης στον παράδρομο της Εθνικής
Πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα μπροστά από έκθεση αυτοκινήτων στη Νέα Φιλαδέλφεια, στον παράδρομο της Εθνικής, με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες ζημιές σε αρκετά από αυτά.
Παρανάλωμα έγιναν τη νύχτα σήμερα Δευτέρα επτά αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα μπροστά από έκθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Από τις φλόγες καταστράφηκαν ολοσχερώς πέντε αυτοκίνητα και άλλα δύο υπέστησαν ζημιές
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 03:30 σε κατάστημα αυτοκινήτων που βρίσκεται στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και δύναμη που αποτελείτο από 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα έφτασε στο σημείο και ρίχτηκε στη μάχη της κατάσβεσης.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε αυτοκίνητα, σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο έκθεσης αυτοκινήτων, σε περιοχή του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Αττικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 27, 2025
Από τις φλόγες καταστράφηκαν ολοσχερώς πέντε αυτοκίνητα και άλλα δύο υπέστησαν ζημιές.
Υποψίες για εμπρησμό
Η αιτία της πυρκαγιάς είναι μέχρι στιγμής άγνωστη, αλλά επί τόπου βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και ερευνά για τυχόν στοιχεία καθώς υπάρχει η υποψία ότι πρόκειται για εμπρησμό.
