Φωτιά σε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Συγγρού

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Συγγρού περίπου στις έξι το απόγευμα της Τρίτης.

Το ΙΧ ήταν εν κινήσει στο ρεύμα προς Αθήνας στο ύψος της οδού Πετμεζά όταν ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά και το έκανε στην άκρη προς Πετμεζά.

Σύμφωνα με αυτόπτες, η φωτιά ξεκίνησε από τον κινητήρα του οχήματος και επεκτάθηκε.

Επέμβαση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Οι πυροσβέστες άνοιξαν το καπό με τροχό και αφαίρεσαν τη μπαταρία για να αποτραπεί τυχόν έκρηξη. Η κίνηση στο σημείο είναι αυξημένη.

Λόγω του συμβάντος έμεινε κλειστή για αρκετή ώρα η οδός Πετμεζά και προκλήθηκαν κυκλοφοριακά πρβλήματα στην άνοδο της Συγγρού