Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αστικό λεωφορείο του ΟΑΣΘ με επιβάτες
Περίπου δεκαπέντε άτομα επέβαιναν σε αστικό λεωφορείο του ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη όταν ξέσπασε πυρκαγιά στη μηχανή του οχήματος.
- Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI
- Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας
- Πεσμένες στον δρόμο από αλκοόλ δύο 14χρονες στην Καλαμαριά - Πήραν βότκα και ρετσίνα από μίνι μάρκετ
- Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ χθες Κυριακή σε αστικό λεωφορείο της γραμμής 11 του ΟΑΣΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Περίπου 15 άτομα επέβαιναν στο λεωφορείο τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στη μηχανή του
Τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά, στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 15 άτομα. Ο οδηγός αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και στάθμευσε το όχημα στην οδό Εγνατία, στο ύψος της εισόδου της ΔΕΘ, όπως μεταδίδει το thestival.gr.
Αμέσως ζήτησε από τους επιβάτες να το εγκαταλείψουν. Αμεσα στο σημείο βρέθηκε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, με 10 πυροσβέστες και 3 οχήματα, και έσβησε τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στη μηχανή του λεωφορείου.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε λεωφορείο στο δήμο Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 23, 2025
Διακοπή κυκλοφορίας
Λόγω του περιστατικού διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εγνατία, στο ρεύμα προς ανατολικά.
- Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αστικό λεωφορείο του ΟΑΣΘ με επιβάτες
- Βενεζουέλα: «Πολύ ανήσυχος» ο Λούλα για τη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ – Σκοπεύει να μιλήσει στον Τραμπ
- Νιγηρία: 50 από τους εκατοντάδες μαθητές που απήγαγαν οι τζιχαντιστές κατάφεραν να αποδράσουν
- Ουκρανία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 11 τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο
- Ισραήλ: Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για τη «συστημική αποτυχία» της 7ης Οκτωβρίου
- Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίησή της που είχαν εγκρίνει πέρυσι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις