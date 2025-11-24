Φωτιά ξέσπασε το βράδυ χθες Κυριακή σε αστικό λεωφορείο της γραμμής 11 του ΟΑΣΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Περίπου 15 άτομα επέβαιναν στο λεωφορείο τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στη μηχανή του

Τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά, στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 15 άτομα. Ο οδηγός αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και στάθμευσε το όχημα στην οδό Εγνατία, στο ύψος της εισόδου της ΔΕΘ, όπως μεταδίδει το thestival.gr.

Αμέσως ζήτησε από τους επιβάτες να το εγκαταλείψουν. Αμεσα στο σημείο βρέθηκε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, με 10 πυροσβέστες και 3 οχήματα, και έσβησε τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στη μηχανή του λεωφορείου.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε λεωφορείο στο δήμο Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 23, 2025

Διακοπή κυκλοφορίας

Λόγω του περιστατικού διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εγνατία, στο ρεύμα προς ανατολικά.