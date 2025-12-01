Αττική Οδός: Φωτιά σε όχημα στο ύψος της Παιανίας
Συναγερμός στην Αττική Οδό - Όχημα στο ύψος του κόμβου Παιανίας τυλίχθηκε στις φλόγες.
Φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα στην Αττική Οδό, στο ύψος του κόμβου Παιανίας, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Λόγω του συμβάντος, είναι κλειστές οι δεξιές λωρίδες στο σημείο.
Πυρκαγιά σε όχημα ύψος κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Δεξιές λωρίδες κλειστές. Αναμένονται καθυστερήσεις.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 1, 2025
Σύμφωνα με ενημέρωση της Αττικής Οδού, αναμένονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.
