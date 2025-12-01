Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν ξέσπασε φωτιά σε γνωστό κατάστημα παιδικών ρούχων στο Ρέθυμνο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ στον υπόγειο χώρο του καταστήματος, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πέντε οχήματα με δέκα πυροσβέστες, σύμφωνα με πληροφορίες του patris οι οποίοι έδωσαν πολύωρη μάχη με τις φλόγες.

Η φωτιά τέθηκε τελικά υπό πλήρη έλεγχο αργά το βράδυ, χωρίς να αναφέρονται τραυματισμοί. Ωστόσο, στο κατάστημα προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές.

Κατά τις πρωινές ώρες, στο σημείο παρέμεινε ένα πυροσβεστικό όχημα για επιτήρηση, υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα, για προληπτικούς λόγους και με στόχο την ασφάλεια των κατοίκων, εκκενώθηκαν οι γύρω πολυκατοικίες που βρίσκονταν κοντά στο κατάστημα.