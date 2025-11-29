Λαμία: Δραματική διάσωση ηλικιωμένης από το σπίτι της που έπιασε φωτιά – Την απεγκλώβισαν αστυνομικοί
Οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο φλεγόμενο σπίτι κατάφεραν να σώσουν την 84χρονη που καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια
- Συνάντηση Μακρόν – Ζελένκσι για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Στοχεύουν σε «δίκαιη και διαρκή ειρήνη»
- Πώς θα στεγνώσετε εύκολα και οικονομικά τα ρούχα τον χειμώνα
- Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και καταπλάκωσε μία 50χρονη
- «Χρυσό» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Στα 18 ευρώ το κιλό κουραμπιέδες και μελομακάρονα
Φωτιά σε μονοκατοικία σε κάθετη πάροδο της οδού Παπαποστόλου στη Λαμία κινητοποίησε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11/25) αστυνομία και πυροσβεστική.
Εντός του σπιτιού είχε εγκλωβιστεί ηλικιωμένη γυναίκα, 84 ετών, που καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια.
Σώθηκε η γυναίκα
@lamiareport.gr Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στη Λαμία – Απεγκλώβισαν ηλικιωμένη #news #lr #lamiareport #fire #rescue ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr
Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, της Ομάδας ΔΙΑΣ και πλήρωμα περιπολικού, που έφτασαν πρώτοι στο σημείο, αψηφώντας τον κίνδυνο, μπήκαν εντός του σπιτιού και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα είχαν βγάλει την ηλικιωμένη στην αυλή της.
Η επέμβαση της Πυροσβεστικής
Σε λίγο είχαν φτάσει και δύο οχήματα της πυροσβεστικής που με πυροσβεστήρες προχώρησαν στην κατάσβεση της μικρής έκτασης πυρκαγιάς που φέρεται να ξεκίνησε από τον απορροφητήρα κι είχε επεκταθεί στην κουζίνα.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε επίσης πολύ γρήγορα στο σημείο, πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στη γιαγιά, που χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των αστυνομικών, έδειχνε καλά στην υγεία της.
- Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Βόλου, Άρη και Κηφισιάς (pic)
- Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1: Επιστροφή στις νίκες με γκολ Ντουντού στο 90+9′!
- Ρέθυμνο: Βεντέτα πίσω από την επίθεση εναντίον κτηνοτρόφου – Του είχαν κόψει τη γλώσσα με ψαλίδι
- Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ
- Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0: Επέστρεψε στις νίκες με τριάρα
- Οι προειδοποιήσεις της Trend Micro για το κυβερνοέγκλημα – Τι προειδοποιεί για το 2026
- Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 1-0: Πήρε το ντέρμπι με γκολ του Μιναμίνο
- Σαλαμίνα: Τα κενά μνήμης, οι «περίεργες» ερωτήσεις πριν το φονικό και τα βίντεο που πρόδωσαν την 46χρονη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις