Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στον Άγιο Βασίλειο – Με εγκαύματα στο νοσοκομείο πατέρας και γιος

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στην Πυροσβεστική για φωτιά σε διπλοκατοικία στον Άγιο Βασίλειο του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε στον δεύτερο όροφο διπλοκατοικίας στις 17:50, πιθανότατα από μία ξυλόσομπα. Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεσή 12 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα.

Δύο εγκαυματίες

Λόγω της φωτιάς δύο άτομα (πατέρας και γιος) φέρουν ελαφριά εγκαύματα στα κάτω άκρα τους χωρίς ωστόσο να εμπνέει ανησυχία η κατάστασή τους.

Στο σημείο βρέθηκε το ΕΚΑΒ που παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.