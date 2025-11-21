Φωτιά σε υπόγειο κατοικίας στα Πατήσια – Κλειστή η λεωφόρος Ιωνίας
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα όπου εντόπισαν μικρή εστία φωτιάς αλλά πυκνούς καπνούς στο υπόγειο κατοικίας στα Πατήσια
Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε η αναφορά για φωτιά και καπνούς σε υπόγειο κατοικίας στα Πατήσια.
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα όπου εντόπισαν μικρή εστία φωτιάς και πυκνούς καπνούς.
Έκλεισε η λεωφόρος Ιωνίας
Η φωτιά δεν έλαβα μεγαλύτερες διαστάσεις και περιορίστηκε άμεσα.
Λόγω του περιστατικού, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή, στη Λεωφόρο Ιωνίας στο ύψος της οδού Χάνσεν.
