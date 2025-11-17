Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην περιοχή της Πυλαίας
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Πυλαία, στη Θεσσαλονίκη.
Φωτιά ξέσπασε λίγο το πρωί της Δευτέρας σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην περιοχή της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο έχουν μεταβεί πυροσβεστικές δυνάμεις, με τέσσερα οχήματα με 15 πυροσβέστες. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για άτομα εντός του διαμερίσματος.
Οι πυκνοί καπνοί από τη φωτιά είναι ορατοί και από την περιφερειακή οδό.
