Φωτιά ξέσπασε λίγο το πρωί της Δευτέρας σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην περιοχή της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έχουν μεταβεί πυροσβεστικές δυνάμεις, με τέσσερα οχήματα με 15 πυροσβέστες. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για άτομα εντός του διαμερίσματος.

Οι πυκνοί καπνοί από τη φωτιά είναι ορατοί και από την περιφερειακή οδό.