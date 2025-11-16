Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Στο νοσοκομείο δύο άτομα

Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής επί της Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 8 πυροσβέστες, ενώ ισχυρές είναι και οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Επιπλέον στο χώρο βρέθηκαν και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ.

Έγινε κατάσβεση και εκκένωση της οικοδομής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα που υπέστη εγκαύματα και ο γιος της που εισέπνευσε καπνό μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.