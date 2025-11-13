newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ελλάδα 13 Νοεμβρίου 2025 | 12:04
Eνσωμάτωση

Πλατεία Αμερικής: Συναγερμός μετά από εκρήξεις σε πολυκατοικία

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολυκατοικία στην πλατεία Αμερικής, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να σπεύσουν στο σημείο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Spotlight

Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης όταν εκρήξεις και φωτιά σημειώθηκαν σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Αμερικής.

Οι εκρήξεις στην πλατεία Αμερικής

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ, έγινε λόγος για εγκλωβισμένα άτομα σε μπαλκόνια και την ταράτσα, μεταξύ αυτών και ηλικιωμένος με προβλήματα υγείας. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο. Οι πυροσβέστες σύντομα διαπίστωσαν ότι η πολυκατοικία είχε γεμίσει καπνούς και εισήλθαν στον χώρο για να εντοπίσουν από πού ξεκίνησαν όλα.

Ένοικοι ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις και τότε έσπευσαν σε δύο σημεία στο υπόγειο όπου βρίσκονταν ρολόγια της ΔΕΗ. Εκεί επιβεβαιώθηκε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε όταν «έσκασαν» τα ρολόγια. Για περίπου δύο ώρες η οδός Λευκωσίας παρέμεινε κλειστή με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη. Μάλιστα, η τροχαία έκλεισε και την Ευπαλίνου, δηλαδή την κάθοδο από την Πατησίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε δύο άτομα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες (οξυγόνο) από πλήρωμα του ΕΚΑΒ λόγω αναπνευστικών προβλημάτων, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο άλλο ζήτημα. Με την έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε διαμερίσματα ή το σούπερ μάρκετ, ενώ όλοι οι ένοικοι απομακρύνθηκαν δίχως να κινδυνεύσουν. Οχήματα της πυροσβεστικής παρέμεναν στο σημείο έως και μετά τη μία τα ξημερώματα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δαμάσι: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών – Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος
Ελλάδα 13.11.25 Upd: 11:32

Τραγωδία: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών - Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δαμάσι, όπου μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο αρτοποιείο που διατηρούσε η ίδια.

Σύνταξη
Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο

Ο οικονομικός αντίκτυπος της διακοπής λειτουργίας (shutdown) της κυβέρνησης στις ΗΠΑ υπολογίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός σημαντικός - Η υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας, δεν έχει νικητές αλλά απογοήτευση και εκρεμμότητες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Βορίζια: Συνελήφθη ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Βορίζια 12.11.25

Συνελήφθη ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε μετά από έρευνα της Αστυνομίας και εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης - Εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα στα Βορίζια και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου

Σύνταξη
Χίος: Γιούχα σε Άδωνι Γεωργιάδη από εργαζομένους στο νοσοκομείο – «Πηγαίνετε μέσα να δείτε, μας διαλύσατε»
Αντιδράσεις 12.11.25

Γιούχα σε Άδωνι Γεωργιάδη από εργαζομένους στο Νοσοκομείο Χίου - «Πηγαίνετε μέσα να δείτε, μας διαλύσατε»

Κεντρικό αίτημα της διαδήλωσης των υγειονομικών έξω από το Σκυλίτσειο είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΣΥ που τελευταία δέχεται καθημερινά πλήγματα - Τα στοιχεία που παρέθεσε ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση
Θλίψη 11.11.25

Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση

Η 27χρονη Αναστασία Τασούλα, γνωστή για την επιμονή της απέναντι στην κυστική ίνωση, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για την αξία της ελπίδας, της αλληλεγγύης και της δωρεάς οργάνων

Σύνταξη
Χαλκίδα: Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα για τις κόντρες με μηχανές στην εθνική οδό – Βίντεο ντοκουμέντο
Χαλκίδα 11.11.25

Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα για τις κόντρες με μηχανές στην εθνική οδό - Βίντεο ντοκουμέντο

Πρόκειται για δύο άτομα, που συμμετείχαν ως οδηγοί μοτοσικλετών στις κόντρες καθώς και ακόμη δύο που συμμετείχαν ως θεατές στην εθνική οδό στη Χαλκίδα το μεσημέρι της Κυριακής

Σύνταξη
Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου – Σύντομα θα αποσυρθώ»
CR7 11.11.25

Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου – Σύντομα θα αποσυρθώ»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκαθάρισε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα αποτελέσει την τελευταία του μεγάλη διοργάνωση και πρόσθεσε πως η απόσυρσή του από την ενεργό δράση δεν αργεί πολύ...

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κέντημα σε κοντέινερ
Opinion 13.11.25

Κέντημα σε κοντέινερ

Το τελευταίο που χρειάζονται τα παιδιά στα σχολεία είναι λαχανόκηπους και λαϊκές τέχνες, γιατί ακόμη, σε πολλές γωνιές της χώρας στερούνται αξιοπρεπών τάξεων, εκπαιδευτικών και παράλληλης στήριξης

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Στόχος τα παιδιά, ενώ οι γονείς σιωπούν…
Έρευνα 13.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης: Στόχος τα παιδιά, ενώ οι γονείς σιωπούν...

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς τα μικρά παιδιά αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης στο διαδίκτυο, ενώ οι γονείς καθυστερούν στις συζητήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακρίβεια: Ο παγκόσμιος δείκτης κόστους ζωής και η σύγκριση της Ελλάδας με τον υπόλοιπο κόσμο
Ακρίβεια 13.11.25

Ο παγκόσμιος χάρτης του κόστους ζωής και η δύσκολη ελληνική πραγματικότητα

Η μάχη με την ακρίβεια συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στην Ελλάδα, καθώς το αυξημένο κόστος ζωής δοκιμάζει την αντοχή των νοικοκυριών. Παρόλο που ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει η συσσωρευμένη αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά, σε συνδυασμό με το «άλμα» στο κόστος στέγασης, έχει οδηγήσει στην δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης του μέσου Έλληνα. Ο παγκόσμιος χάρτης του κόστους ζωής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δαμάσι: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών – Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος
Ελλάδα 13.11.25 Upd: 11:32

Τραγωδία: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών - Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δαμάσι, όπου μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο αρτοποιείο που διατηρούσε η ίδια.

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία
Ελλάδα 13.11.25

ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων - Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους δημόσιους λειτουργούς

Σύνταξη
Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ
Fizz 13.11.25

Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ

Προτού γίνει ο σταρ του Χόλιγουντ που όλοι ξέρουμε σήμερα, ο Τζέισον Στέιθαμ είχε σχέση με την Κέλι Μπρουκ - ωστόσο το μοντέλο και ηθοποιός ένιωσε ότι παράτησε τη ζωή της για χάρη του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φάμελλος: Επικίνδυνη και διεφθαρμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Επιμένω στη θέση για ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Φάμελλος: Επικίνδυνη και διεφθαρμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Επιμένω στη θέση για ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ενώ ανέφερε ότι «με μεγάλο ενδιαφέρον θα διαβάσω το βιβλίο του Α. Τσίπρα. Με ενδιαφέρει από την άποψη ότι υπάρχει μια συζήτηση για το παρελθόν που μας τροφοδοτεί και για το μέλλον»

Σύνταξη
Ποιοι είναι πραγματικά οι σκύλοι Pitbull;
Λανθασμένη αντίληψη 13.11.25

Ποιοι είναι πραγματικά οι σκύλοι Pitbull;

Είναι από τους πιο παρεξηγημένους σκύλους, καθώς το Pitbull εάν πέσει σε λάθος χέρια ή εκπαιδευτεί με λανθασμένο τρόπο παρουσιάζει ανάρμοστες συμπεριφορές, όπως όλοι οι σκύλοι, άλλωστε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Γιατί «ζήλεψε» ο Τραμπ τον στρατό του Σαντάμ;
Μαζικές εκκαθαρίσεις 13.11.25

Γιατί «ζήλεψε» ο Τραμπ τον στρατό του Σαντάμ;

Θα είναι μια δύσκολα αναστρέψιμη τραγωδία εάν οι Αμερικανοί μεταμορφώσουν τον στρατό τους σε απειλή για τις ελευθερίες στο εσωτερικό και άχρηστο για τις πραγματικές προκλήσεις στο εξωτερικό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο