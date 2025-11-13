Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης όταν εκρήξεις και φωτιά σημειώθηκαν σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Αμερικής.

Οι εκρήξεις στην πλατεία Αμερικής

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ, έγινε λόγος για εγκλωβισμένα άτομα σε μπαλκόνια και την ταράτσα, μεταξύ αυτών και ηλικιωμένος με προβλήματα υγείας. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο. Οι πυροσβέστες σύντομα διαπίστωσαν ότι η πολυκατοικία είχε γεμίσει καπνούς και εισήλθαν στον χώρο για να εντοπίσουν από πού ξεκίνησαν όλα.

Ένοικοι ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις και τότε έσπευσαν σε δύο σημεία στο υπόγειο όπου βρίσκονταν ρολόγια της ΔΕΗ. Εκεί επιβεβαιώθηκε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε όταν «έσκασαν» τα ρολόγια. Για περίπου δύο ώρες η οδός Λευκωσίας παρέμεινε κλειστή με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη. Μάλιστα, η τροχαία έκλεισε και την Ευπαλίνου, δηλαδή την κάθοδο από την Πατησίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε δύο άτομα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες (οξυγόνο) από πλήρωμα του ΕΚΑΒ λόγω αναπνευστικών προβλημάτων, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο άλλο ζήτημα. Με την έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε διαμερίσματα ή το σούπερ μάρκετ, ενώ όλοι οι ένοικοι απομακρύνθηκαν δίχως να κινδυνεύσουν. Οχήματα της πυροσβεστικής παρέμεναν στο σημείο έως και μετά τη μία τα ξημερώματα.