Ηράκλειο: Φωτιά σε εξέλιξη εν μέσω ισχυρών ανέμων – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής
Σε πλαγιά καίει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Ηράκλειο Κρήτης - Για την κατάσβεσή της επιχειρούν πέντε οχήματα με 17 πυροσβέστες και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ηρακλείου Κρήτης το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν ξέσπασε φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση της περιοχής.
Στην κατάσβεση συνδράμει και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ με πεζοπόρο τμήμα των επτά ατόμων
Αυτήν την ώρα μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής έχει φτάσει στο σημείο και επιχειρεί στη φωτιά, η οποία καίει ανάμεσα σε Χουμέρι και Γαλατά, λίγο έξω από το Ηράκλειο.
Σύμφωνα με το ekriti.gr, οι φλόγες μαίνονται σε πλαγιά ενώ οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, δεδομένου ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 17 πυροσβέστες με πέντε οχήματα καθώς και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ, με πεζοπόρο τμήμα των επτά ατόμων.
