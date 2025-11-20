Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Εύβοια, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή της Άνω Βάθειας, στον Δήμο Ερέτριας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε οικόπεδο που βρίσκεται πλησίον ιεράς μονής στην περιοχή.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν οχήματα και πυροσβέστες για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες πριν επεκταθούν στη γύρω περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο θέαμα, εντοπίζοντας τη σορό ενός άνδρα εντός του οικοπέδου.

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση στην Εύβοια

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες από το eviathema.gr, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του θύματος, ούτε έχει διευκρινιστεί αν ο θάνατός του προήλθε από τις αναθυμιάσεις, τα εγκαύματα ή αν προϋπήρχε της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, ενώ το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άτυχος άνδρας.

Παράλληλα, αναμένεται να διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.