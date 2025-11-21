Γρεβενά: Φωτιά σε πολυκατοικία – Απεγκλωβίστηκαν πέντε άτομα
Η φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης - Δύο παιδιά ανάμεσα στα άτομα που απεγκλωβίστηκαν
- Les Echos: Αδύνατη η ειρήνη στην Ουκρανία με το σχέδιο Τραμπ
- Παναγιώτης Ραφαήλ: «Σας ευχαριστώ όλους» – Το συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης για τα «δεύτερα γενέθλια» του
- Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη
- Κολομβιανοί επιστήμονες ανακτούν θησαυρούς δισεκατομμυρίων από το «Άγιο Δισκοπότηρο των ναυαγίων»
Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα στην Πυροσβεστική για φωτιά σε πολυκατοικία στα Γρεβενα.
Η φωτιά ξέσπασε επί της οδού Νικολάου Καρναβά, στο κέντρο της πόλης και στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες και 6 οχήματα.
Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Λόγω των πυκνών καπνών χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό πέντε ατόμων, μεταξύ των οποίων ήταν δύο παιδιά.
Τουλάχιστον τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε στο σύστημα ηλεκτροδότησης της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να έχουμε τους πυκνούς καπνούς, πιθανότητα από νερά που μπήκαν στην πολυκατοικία, λόγω της βροχόπτωσης.
- Οδηγοί έτοιμοι να πιαστούν στα χέρια – Άγριοι καυγάδες με το παραμικρό στους δρόμους
- Καναδάς: Αρκούδα Γκρίζλι επιτέθηκε εναντίον μαθητών και δασκάλων – Δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση
- Η EBU ανακοινώνει νέους κανόνες ψηφοφορίας για την Eurovision 2026, ποντάροντας στην διαφάνεια
- Απομάκρυνση δικύκλων: Αυτά που δεν μπορούν να επισκευάσουν οι οδηγοί, τα κλεμμένα και όσα «κρατάνε» θέσεις parking
- Άρης: Ο παίκτης που προορίζει για βασικό στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Χιμένεθ
- Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις