Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος από πτώση – Στο νοσοκομείο η αδερφή του μετά την εκδήλωση φωτιάς

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Άρτα, όπου ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μπαλκόνι, με την αδερφή του να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Η οικογενειακή τραγωδία στην Άρτα

Στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου διέμεναν δύο αδέλφια 44 και 42 χρονών. Ο 44χρονος ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα βγήκε στο μπαλκόνι και βούτηξε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε, όπου στο νοσοκομείο της Άρτας διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η 42χρονη όταν είδε τον αδελφό της να πέφτει στο κενό θέλησε και η ίδια να βάλει τέλος στη ζωή της, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το epiruspost.

Σύμφωνα με πληροφορίες έβαλε φωτιά σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού τους. Η γυναίκα στη συνέχεια εξήλθε στο μπαλκόνι όπου εκεί εντοπίστηκε λιπόθυμη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο όπου παραμένει για νοσηλεία χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.