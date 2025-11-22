Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος από πτώση – Στο νοσοκομείο η αδερφή του μετά την εκδήλωση φωτιάς
Σταν Άρτα ένα άνδρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από το μπαλκόνι, ενώ η αδερφή του νοσηλεύεται μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην οικία τους
Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Άρτα, όπου ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μπαλκόνι, με την αδερφή του να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
Η οικογενειακή τραγωδία στην Άρτα
Στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου διέμεναν δύο αδέλφια 44 και 42 χρονών. Ο 44χρονος ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα βγήκε στο μπαλκόνι και βούτηξε στο κενό.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε, όπου στο νοσοκομείο της Άρτας διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η 42χρονη όταν είδε τον αδελφό της να πέφτει στο κενό θέλησε και η ίδια να βάλει τέλος στη ζωή της, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το epiruspost.
Σύμφωνα με πληροφορίες έβαλε φωτιά σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού τους. Η γυναίκα στη συνέχεια εξήλθε στο μπαλκόνι όπου εκεί εντοπίστηκε λιπόθυμη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο όπου παραμένει για νοσηλεία χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.
