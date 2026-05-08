Χειροπέδες σε 35χρονο που έδωσε όπλο στον 12χρονο γιο του και τον προέτρεπε να πυροβολήσει

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο στο TikTok που δείχνει έναν πατέρα να παροτρύνει τον 12χρονο γιο του να πυροβολά στον αέρα. Η καταγγελία έγινε από το «Χαμόγελο του Παιδιού» και η οποία οδήγησε στην σύλληψη του 35χρονου πατέρα.

«Το πιστόλι είναι ακίνδυνο»

Ο ίδιος, μιλώντας στο MEGA προσπαθεί να δικαιολογήσει την πράξη του.

«Επειδή κέρδισε μετάλλιο μου ζήτησε το παιδί να ρίξει μία βολή».

Δεν όπλισε απλώς το χέρι του μικρού, αλλά τον βιντεοσκόπησε να πυροβολεί και το ανέβασε στα προσωπικά του social media.

«Το πιστόλι αυτό είναι ακίνδυνο και για αυτό η Αστυνομία με άφησε ελεύθερο».

O πατέρας του μικρού διαμηνύει ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος καθώς το όπλο, όπως λέει, ήταν φωτοβολίδων. Το αγόρασε γιατί αγαπάει τα όπλα.

«Το παιδί είναι σε άσχημη κατάσταση. Λέει ‘μπαμπά γιατί έγινε όλο αυτό. Γιατί ήρθαν 5 αστυνομικοί στο σπίτι μας;’».

Οι αστυνομικοί από την έρευνα στο σπίτι της οικογένειας κατέσχεσαν:

– Πιστόλι κρότου – λάμψης

– Αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα

– 13 φυσίγγια κρότου – λάμψης

– Δύο κάλυκες

– Δύο αμπούλες διοξειδίου του άνθρακα

Ο 35χρονος παραδέχεται το λάθος του και απαντά σε όλους όσοι τον αποκαλούν ανεύθυνο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ ο ίδιος δηλώνει μετανιωμένος για την πράξη του.