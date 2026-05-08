Μεσολόγγι: Μυστήριο με τον θάνατο 62χρονου σε κτηνοτροφική εγκατάσταση
Ο άνδρας που εντοπίστηκε από τον αδερφό του, έφερε τραύματα στην κοιλιακή χώρα από κυνηγετικό όπλο που βρέθηκε δίπλα του.
Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τα αίτια θανάτου ενός 62χρονου κτηνοτρόφου που εντοπίστηκε νεκρός, σε λίμνη αίματος σε κτηνοτροφική εγκατάσταση στο Νεοχώρι Μεσολογγίου.
Σύμφωνα με το Messolonghi news απαντήσεις στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του 62χρονου κτηνοτρόφου στο Νεοχώρι Οινιαδών καλούνται να δώσουν οι αστυνομικές αρχές του Μεσολογγίου, που ερευνούν την υπόθεση.
Πάντως οι αρχές από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, τόσο αυτό του ατυχήματος όσο και της αυτοχειρίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Την προανάκριση για τις συνθήκες του θανάτου διενεργεί η Ασφάλεια Μεσολογγίου, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που εκτιμάται ότι θα ρίξουν φως στην υπόθεση.
