Έγκλημα στην Καλαμάτα: Εργάτης σκότωσε τον εργοδότη του σε στάβλο – Τον πυροβόλησε στο κεφάλι

Συναγερμός έχει σημάνει στην Καλαμάτα, όπου εντοπίστηκε σορός μέσα σε στάβλο στην περιοχή της Δυτικής Παραλίας, στη συνοικία Μπουρνιά.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, πρόκειται για άνδρα που φέρει τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, ενώ το όπλο δεν έχει εντοπιστεί.

Όπως έγινε γνωστό, το θύμα πρόκειται για υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος φιλοξενούνταν στο σπίτι ενός ομοεθνούς του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, οι αρχές λαμβάνουν κατάθεση από άτομο που φέρεται να είχε εργασιακή σχέση με το θύμα, ενώ «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή.

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί ιατροδικαστής από την Κόρινθο, προκειμένου να εξετάσει τα ακριβή αίτια θανάτου.