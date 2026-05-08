newspaper
Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 17:15
Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΣΟΚ: Διεθνές ρεζίλι στο ποδαρικό της τουριστικής σεζόν – Κατέρρευσε σκάλα επιβίβασης στο αεροδρόμιο του Αράξου
Επικαιρότητα 08 Μαΐου 2026, 17:47

ΠΑΣΟΚ: Διεθνές ρεζίλι στο ποδαρικό της τουριστικής σεζόν – Κατέρρευσε σκάλα επιβίβασης στο αεροδρόμιο του Αράξου

«Πώς μπορεί η Ελλάδα να διεκδικεί ποιοτικό τουρισμό, όταν βασικές υποδομές αποδεικνύονται ανεπαρκείς;», αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

«Το ξεκίνημα της φετινής τουριστικής περιόδου σημαδεύεται από ένα περιστατικό που δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Η κατάρρευση σκάλας επιβίβασης στο αεροδρόμιο του Αράξου, παρουσία διεθνών παραγόντων του τουρισμού και εκπροσώπων μεγάλων οργανισμών όπως η TUI, εκθέτει τη χώρα σε μια στιγμή που θα έπρεπε να στέλνει μήνυμα αξιοπιστίας και ετοιμότητας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση των Τομέων Τουρισμού, Υποδομών και Μεταφορών και των Βουλευτών Κ. Σπυριδάκη, υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Τουρισμού, Αν. Νικολαΐδη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Υποδομών και Μεταφορών και Γιώργου Α. Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργού και Βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, «δεν μιλάμε για ένα απλό ατύχημα. Μιλάμε για μια εικόνα που κάνει τον γύρο του κόσμου: τραυματισμένοι δημοσιογράφοι, σκηνές πανικού και μια τελετή που μετατρέπεται σε παράδειγμα προχειρότητας. Και όλα αυτά μπροστά σε διεθνείς tour operators, πράκτορες και επαγγελματίες του τουρισμού που διαμορφώνουν – σε μεγάλο βαθμό – τη ροή επισκεπτών προς τη χώρα».

YouTube thumbnail

«Αναρωτιόμαστε: ποιο μήνυμα εκπέμπουμε όταν, αντί για οργανωμένες υποδομές και υψηλά standards ασφάλειας, παρουσιάζουμε εικόνες εγκατάλειψης και ελλείψεων; Πώς μπορεί η Ελλάδα να διεκδικεί ποιοτικό τουρισμό, όταν βασικές υποδομές αποδεικνύονται ανεπαρκείς;», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι «το περιστατικό στον Άραξο δεν είναι μεμονωμένο. Αντιθέτως, αναδεικνύει ένα βαθύτερο πρόβλημα: την έλλειψη ουσιαστικής εποπτείας, τη χαλαρή συντήρηση του εξοπλισμού και την απουσία συντονισμένων ελέγχων στα αεροδρόμια της χώρας, ιδιαίτερα στα περιφερειακά».

Και εδώ, προσθέτει, «τίθεται ένα κρίσιμο πολιτικό ζήτημα: δεν γίνεται ο τουρισμός και οι αερομεταφορές να λειτουργούν στον αυτόματο πιλότο. Δεν γίνεται να επαφιόμαστε στην καλή τύχη, την ίδια στιγμή που διακυβεύεται η ασφάλεια εργαζομένων, επισκεπτών και επαγγελματιών».

«Η ασφάλεια δεν μπορεί να υποχωρεί μπροστά σε επικοινωνιακές ‘φιέστες’»

«Η ασφάλεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Δεν μπορεί να υποχωρεί μπροστά σε επικοινωνιακές ‘φιέστες’ ή σε πρόχειρους σχεδιασμούς. Και ασφαλώς δεν μπορεί να τίθεται σε δεύτερη μοίρα, όταν μάλιστα διακυβεύεται η διεθνής εικόνα της χώρας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Επισημαίνει, ακόμη, ότι «απαιτείται πλήρης διερεύνηση του περιστατικού, αλλά και συνολικός έλεγχος των υποδομών, των διαδικασιών συντήρησης και των μηχανισμών εποπτείας., λαμβάνοντας υπόψη τις συμβατικά προβλεπόμενες συνέπειες (της εταιρείας Skyserv Handling Services, η οποία έχει αναλάβει την ιδιαίτερης σημαντικότητας, επίγεια εξυπηρέτηση (ground handling) στην Ελλάδα και την Κύπρο, με παρουσία σε 36 ελληνικά αεροδρόμια, η οποία περιλαμβάνει εκτός των άλλων την εξυπηρέτηση επιβατών, αποσκευών, αεροσκαφών, φορτίου και διαχείρισης πληρωμάτων».

«Μας τρομοκρατεί το γεγονός ότι το αεροδρόμιο και η εταιρεία επέδειξαν τέτοια έλλειψη επαγγελματισμού η οποία εκθέτει την χώρα μας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο ιδιαίτερα ευαίσθητη για τον τουρισμό», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας πως «η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αεροδρομίων, με σαφείς αρμοδιότητες, αυστηρούς ελέγχους, συμμόρφωση στις διαδικασίες ασφαλείας και πραγματική λογοδοσία, είναι άκρως επιβεβλημένη».

Τέλος, εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες των πρόσφατων περιστατικών, «που για ακόμη μία φορά ανέδειξαν με τον πιο σκληρό τρόπο τα κενά ασφάλειας και ευθύνης», όπως τονίζει, καταλήγοντας πως «ο τουρισμός δεν είναι μόνο αφίξεις και έσοδα. Είναι αξιοπιστία, εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Και αυτά δεν μπορούν να αφήνονται στην τύχη. Η Ελλάδα αξίζει καλύτερα. Και η εικόνα της στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπονομεύεται από φαινόμενα που θα έπρεπε να έχουν προ πολλού εκλείψει».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Οι πέντε δείκτες που δείχνουν πότε ξεκινούν τα δύσκολα

Ελληνική οικονομία: Οι πέντε δείκτες που δείχνουν πότε ξεκινούν τα δύσκολα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

Κόσμος
«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας
Επικαιρότητα 08.05.26

Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στέλνει μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, πως θα είναι εκτροπή να συναινέσει στους σχεδιασμούς της ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια
Επικαιρότητα 08.05.26

Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για 'ανθεκτική οικονομία' όταν το φαγητό, το σπίτι και η μετακίνηση γίνονται πολυτέλεια. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να ανατραπεί», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής
Επικαιρότητα 08.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής

Η πρόσβαση στην κατοικία, με δικαιοσύνη και ισοτιμία, θα αποτελέσει κεντρικό θέμα-πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική
Επικαιρότητα 08.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική

Η Χαριλάου Τρικούπη τόνισε ότι η επιδίωξη του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη, αποτελεί μια νέα απόπειρα παράκαμψης των θεσμικών περιορισμών που η ίδια η Δημοκρατία έχει θέσει για την προστασία της.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και χαμένες διδακτικές ώρες ο απολογισμός στο τέλος της σχολικής χρονιάς
Επικαιρότητα 07.05.26

ΠΑΣΟΚ: Χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και χαμένες διδακτικές ώρες ο απολογισμός στο τέλος της σχολικής χρονιάς

«Είναι η πρώτη φορά - σύμφωνα με καταγγελίες των τοπικών εκπαιδευτικών ενώσεων - που το πρόβλημα αποκτά τόσο μεγάλες διαστάσεις, αποκαλύπτοντας μια προκλητική αδιαφορία για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα της ΝΔ προς την επιστημονική κοινότητα – «Don’t trust our government»
Επικαιρότητα 07.05.26

ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα της ΝΔ προς την επιστημονική κοινότητα – «Don’t trust our government»

«Η κατάρρευση του προγράμματος 'Trust Your Stars' αποτελεί ομολογία πολιτικής και διοικητικής αποτυχίας στη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων για την έρευνα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο
Πολιτική 06.05.26

Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπερασπίστηκε την πρόταση του κόμματος για 4ημερη εργασία και επιτέθηκε στην υπουργό Παιδείας κατηγορώντας την για λαϊκισμό

Σύνταξη
Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 06.05.26

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας

Με βάση τη δικογραφία, ο κ. Βελόπουλος εγκαλείται από πολιτευτή της κ. Λατινοπούλου ο οποίος του έκανε μήνυση για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 06.05.26

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

Σύνταξη
Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών
Επικαιρότητα 05.05.26

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών

«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βάφτισε μια καθυστερημένη ευρωπαϊκή υποχρέωση ως «γενναία εθνική πρωτοβουλία».

Σύνταξη
Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο
Επικαιρότητα 05.05.26

Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο

«Φέτος, όπως κάθε χρόνο, μαζί με την Ελένη Βατσινά και τον Θανάση Γλαβίνα, τιμήσαμε τη μνήμη των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την τυφλή βία και το μίσος του διχασμού. 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι», σημειώνει ο Παναγιώτης Δουδωνής

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Marfin: Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό
Επικαιρότητα 05.05.26

Ανδρουλάκης για Marfin: Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό

«Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απαίτηση· είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης για την θλιβερή επέτειο 16 χρόνων από την τραγωδία της Marfin

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 05.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης

«Έχετε πια γελοιοποιηθεί. Όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι. Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική
Πολιτική 05.05.26

Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για το σκάνδαλο των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι »είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα».

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα
Επικαιρότητα 05.05.26

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα

«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Οδήγηση & αλκοόλ 08.05.26

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Σύνταξη
Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Κοινωνικός εφιάλτης 08.05.26

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης

Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία
Μπάσκετ 08.05.26

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 2η σερί φορά στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια (89-86), οι Ισπανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους

Σύνταξη
NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
Μπάσκετ 08.05.26

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ

NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και «ραντεβού» με τον Ολυμπιακό στο F-4
Μπάσκετ 08.05.26

Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και «ραντεβού» με τον Ολυμπιακό

Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Ζαλγκίρις με 94-90, έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
1983 08.05.26

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παραδοχή Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» – Τι είπε για την «κόντρα» του με τον Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» - Τι είπε για την «κόντρα» του με Ρονάλντο

Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε ότι η Αργεντινή δεν είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου

Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

Σύνταξη
«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης
Τι λέει στο in 08.05.26

«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης

«Ζητώ μόνο να μείνω και να δουλέψω μόνιμα στη χώρα που μεγάλωσα. Έφυγα για να γλυτώσω. Με διώχνουν και από την Ελλάδα. Δεν έχω πού αλλού να πάω» λέει η 35χρονη, που δέχεται απειλές από μαφία προηγμένης δυτικής χώρας. Η απάντηση πηγών του υπουργείου.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Acropolis Swim Open: Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο, καλύτερη επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)
«Τρέλανε» τα χρονόμετρα 08.05.26

Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο: Κορυφαία επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)

Εντυπωσιακός ο Απόστολος Σίσκος στην πρεμιέρα του «Acropolis Swim Open» στο ΟΑΚΑ. Ο 21χρονος πρωταθλητής σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο!

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του
Κόσμος 08.05.26

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του

Ο καρδινάλιος Ρομπέρ Πρεβό, ο οποίος επέλεξε το όνομα Πάπας Λέων ΙΔ' εξελέγη στις 8 Μαΐου 2025 ως ο 267ος επίσκοπος της Ρώμης και ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Μπάσκετ 08.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Στα «μαλακά» Τσουαμενί και Βαλβέρδε μετά το σοβαρό επεισόδιο που είχαν (pic)
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Η ποινή της Ρεάλ σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε μετά μετά το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους

Ούτε διακοπή συμβολαίου, ούτε αποκλεισμός από αγώνες η ποινή της Ρεάλ σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί για τον άγριο καυγά που είχαν. Έκαστος θα πληρώσει πρόστιμο ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Σύνταξη
ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης

Με γραμμή εκκίνησης το επικείμενο συνέδριο και με ορατό σταθμό τη βραδιά της πρώτης κάλπης, οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες οργανώνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Τα στρατόπεδα, οι στρατηγικές και οι συμμαχίες για τη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
Cookies