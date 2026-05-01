Ατύχημα στον Άραξο – Στο νοσοκομείο τρεις δημοσιογράφοι μετά από πτώση σκάλας σε τελετή

Ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή 1η Μαΐου στο αεροδρόμιο του Αράξου κατά την τελετή υποδοχής νέου αεροσκάφους, με αποτέλεσμα τρία άτομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Πώς έγινε το συμβάν

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ ανέβηκαν σε σκάλα επιβίβασης για να εξασφαλίσουν εικόνες και πλάνα σε τελετή υποδοχής της TUI.

Η στιγμή της πτώσης:

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Πελοπόννησος», περίπου 10 με 15 άτομα στοιβάχτηκαν πάνω σε εξοπλισμό που, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν σε καμία περίπτωση σχεδιασμένος να αντέξει τέτοια χρήση.

Το αποτέλεσμα ήταν αναπόφευκτο: η σκάλα υποχώρησε και άνθρωποι κατέληξαν στο έδαφος, με τρεις εξ αυτών να τραυματίζονται και να οδηγούνται στο νοσοκομείο.