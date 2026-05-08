Στη φυλακή οδηγείται ο 25χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού στην κεντρική πλατεία στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος στην απολογία του φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του.

Τι είπε στον ανακριτή

«Ντρέπομαι γι αυτό που έκανα. Ήταν τεράστιο λάθος μου. Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τo θυμό και την ένταση στον καυγά. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα

Απολογούμαι .Ζητάω συγνώμη. Δεν ήθελα να προκαλέσω κακό. Ντρέπομαι, ντρέπομαι, ντρέπομαι και σας δηλώνω ότι θα συμπαρασταθώ ηθικά οικονομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γιατί έχω κατανοήσει το λάθος μου» φέρεται να είπε στον ανακριτή λίγο πριν την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση .

Η σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.