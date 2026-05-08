UFO στην Ελλάδα: Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε βίντεο – Στο φως αρχεία του Πενταγώνου

Το Πεντάγωνο, σε στενή συνεργασία με τον Λευκό Οίκο, το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, το Υπουργείο Ενέργειας, τη NASA και το FBI, ξεκινά τη σταδιακή δημοσιοποίηση νέων αποχαρακτηρισμένων αρχείων σχετικά με τα Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (UFO) και τα Ανεξήγητα Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP). Στόχος αυτής της συντονισμένης πρωτοβουλίας είναι να δοθεί στους πολίτες η ευκαιρία να μελετήσουν τα διαθέσιμα στοιχεία και να βγάλουν τα δικά τους, ανεξάρτητα συμπεράσματα.

Η δέσμευση για πλήρη διαφάνεια

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Πενταγώνου στην πλατφόρμα X, ενώ οι προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις συχνά προσπαθούσαν να υποβαθμίσουν ή να αποθαρρύνουν το ενδιαφέρον του κοινού για το θέμα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την απόλυτη διαφάνεια. Ο ίδιος, μέσα από τη σελίδα του Υπουργείου Άμυνας, δήλωσε πως, ανταποκρινόμενος στο τεράστιο ενδιαφέρον του κόσμου, δίνει σαφή εντολή στα αρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες να ξεκινήσουν άμεσα την ταυτοποίηση και δημοσιοποίηση κάθε κυβερνητικού αρχείου που αφορά εξωγήινη ζωή και άγνωστα εναέρια φαινόμενα.

Πρόκειται για μια κίνηση που είχε προαναγγείλει ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο, ακολουθώντας την τακτική που είχε εφαρμόσει και στο παρελθόν με τη δημοσιοποίηση εγγράφων για τις δολοφονίες του Τζον Φ. Κένεντι, του γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ. Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι στις προηγούμενες αποκαλύψεις δεν είχαν προκύψει ανατρεπτικά νέα στοιχεία πέρα από όσα ήταν ήδη γνωστά στο ευρύ κοινό.

Πολυετείς έρευνες και ελληνικό ενδιαφέρον

Η διαδικασία αποχαρακτηρισμού τέτοιων εγγράφων αποτελεί αντικείμενο εργασίας του Πενταγώνου εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλιστα, το 2022 το Κογκρέσο προχώρησε στη σύσταση ενός ειδικού γραφείου αποκλειστικά για τη διαχείριση αυτού του υλικού. Η πρώτη έκθεση του συγκεκριμένου γραφείου, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας το 2024, κατέγραψε εκατοντάδες νέα περιστατικά UAP. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει βρει, μέχρι στιγμής, καμία χειροπιαστή απόδειξη που να επιβεβαιώνει τη θέαση εξωγήινης τεχνολογίας.

Το στοιχείο που κεντρίζει ιδιαίτερα το ελληνικό ενδιαφέρον είναι ότι ανάμεσα στα αρχεία που ανοίγουν περιλαμβάνεται και οπτικοακουστικό υλικό από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, εξετάζονται δύο βίντεο: το πρώτο χρονολογείται από τον Οκτώβριο του 2023 και έχει ήδη προβληθεί σε δελτίο ειδήσεων του FOX News, ενώ υπάρχει και ένα δεύτερο, νεότερο βίντεο από τον Ιανουάριο του 2024.

